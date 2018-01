"Queremos que te sientas lo más confortable posible y sabemos que estar con sus padres es importante. Así que tendrán un horario libre y abierto para estar contigo todo el día". Esta es una de las informaciones que recoge la guía de acogida que han elaborado desde el Consejo de las Niñas y los Niños de Huesca para intentar hacer más agradable la estancia en el San Jorge de los pacientes más pequeños con el objetivo de conseguir un hospital "más humanizado", como resaltó ayer su directora, Raquel Montoiro.

La guía es una adaptación infantil al folleto que reciben todos los pacientes adultos cuando ingresan en el hospital y que ha contado con el asesoramiento de los propios médicos y personal de enfermería del área de Pediatría, que suele registrar una media de unos ocho o diez ingresos al mes (sin tener en cuenta la zona de Neonatología).

Tras darle la bienvenida, se le informa al niño o a la niña de que un equipo de profesionales que le brindará "la mejor atención con calidez, humanidad y seguridad", y de que tiene una serie de derechos y de obligaciones como pacientes. Entre los primeros, que puede traerse sus cuentos, libros o dibujos para colorear, que pueden jugar con otros niños en la biblioteca y en la sala de juegos y también que le servirán las comidas serán sanas y equilibradas. "No te preocupes que estarán ricas", destaca. Y entre las obligaciones, resaltan la importancia de respetar el silencio, de ver la tele con un volumen bajo o de no usar por las noches aparatos electrónicos. "No nos molestemos entre compañeros de habitación. Podemos jugar cuando ambos queramos, pero respetándonos", subrayan.

Pintar y renovar los muebles