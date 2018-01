Huesca renuncia a la ampliación de capital y sale de Plhus

El Ayuntamiento de Huesca dejará de formar parte de la sociedad Plhus Plataforma Logística S. L., creada en 2006 para gestionar el polígono de 115 ha de suelo junto a la autovía de Zaragoza y puesta en marcha en 2009. El gobierno municipal (PSOE-Cambiar-Aragón Sí Puede) ha decidido no acudir a la ampliación de capital planteada y por la que tenía que aportar 117.300 euros, al poseer el 13,52%. El resto corresponde a la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón.

No es la primera ampliación de capital de la sociedad, que ha cerrado el ejercicio de 2017 con resultados negativos, que acumulan un déficit de casi 7 millones de euros. Las perspectivas no mejoran de cara al año recién comenzado, ya que se prevé igualmente un balance adverso que incrementaría los número rojos hasta 7,6 millones. No obstante, las expectativas apuntan a un aumento de las ventas de suelo, tras el parón sufrido en los último años por la crisis.

En alguna otra ocasión, el Ayuntamiento de Huesca ha puesto su parte en especias, es decir aportando suelo. Pero en este caso la financiación tenía que ser en dinero contante y sonante. La concejala de Desarrollo, Pilar Novales, comentó que, dadas las dimensiones del Ayuntamiento y su capacidad presupuestaria, "cada vez es más difícil acudir a las ampliaciones de capital". No obstante, indicó que "en la práctica, nuestra colaboración seguirá siendo la misma en cuanto a operaciones comerciales y a nivel urbanístico". La ampliación de capital prevista para cerrar 2017 es de 750.000 euros, pero para 2018 se plantea otra por importe de 1.500.000.