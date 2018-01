Los accidentes con animales se disparan un 36% desde 2015 y ya rozan el millar cada año

Una piara de jabalíes estuvo a punto de causar una tragedia estas pasadas Navidades cuando irrumpió en la A-23, a la altura del parque tecnológico Walqa, y colisionó con un turismo que circulaba en dirección a Zaragoza y posteriormente con otro que se dirigía hacia Huesca tras cruzar la mediana. Al final todo quedó en un susto y solo hubo que lamentar daños materiales. Fueron casi los últimos accidentes de un año que se cerró con 973 siniestros de tráfico provocados por animales tanto salvajes como domésticos, lo que supone un 36% más que en 2015.

Andrés Fernández del Río, jefe provincial de Tráfico, reconoce que en 2017 se batió el récord de accidentes con animales (23 más que el año anterior), aunque también lo achacó a la tramitación de más atestados por parte de los conductores para tratar de cobrar una indemnización. Y es que desde que entró en vigor la nueva ley de Tráfico, los conductores deben asumir los gastos de todos los accidentes ocurridos en días que no haya habido batidas, algo que hasta entonces recaía en los cotos o en la DGA. No obstante, se contempla la posibilidad de reclamar a la administración si la valla de la carretera permite la irrupción de animales o si no se ha señalizado el paso habitual de fauna.

Aunque prácticamente la totalidad se saldaron sin daños personales, Fernández del Río reconoció que la cifra global es muy elevada ya que suponen el 44% de todos los siniestros registrados el año pasado, que sumaron (2.221). Un dato que sitúa a Huesca entre las diez provincias con mayor número de accidentes de este tipo.