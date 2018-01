Las estaciones abren este fin de semana casi el 90% del dominio esquiable

Las precipitaciones se repitieron ayer, tanto por la mañana como por la tarde. A última hora, era necesario el uso de cadenas en varias carreteras del Pirineo. La prealerta se repite hoy. Se esperan las mayores acumulaciones en la comarca de la Jacetania, de 5 cm por encima de 900 m y de 10 cm por encima de 1.200 m. Pero también afecta a la ibérica zaragozana y al sur de la provincia de Teruel (Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo), a partir de los 1.000 metros.

Aramón anunció la apertura para el fin de semana de 173 kilómetros en Formigal-Panticosa, más de 60 en Cerler y 24 en la zona de Teruel. Durante el fin de semana hay varias competiciones deportivas y de ocio, cuyos participantes se encontrarán con unas pistas "que presentan su mejor cara estos días", señalaron desde el grupo de la nieve.

Las estaciones del valle del Aragón también incrementan espesores y superficie. Candanchú llegará a los 40 kilómetros y Astún, a 43, de los 50 posibles. "Hemos recibido tres nevadas sucesivas en los últimos días", comentó Andrés Pita, director comercial de Astún. Y si no está a disposición del público todo el dominio es por razones de seguridad, "no porque no haya nieve", aclaró, ya que existen pistas negras y algunos itinerarios con gran acumulación que no se pisan y no se abren al público precisamente por el riesgo de aludes.

Ski Bus en Panticosa

La abundancia de nieve ha favorecido una alta ocupación turística en los valles pirenaicos durante las vacaciones de Navidad. Por ejemplo, el balneario de Panticosa, que hizo balance ayer, habla de un porcentaje máximo del 96% de Navidad a Reyes, con un incremento de ingresos respecto al año pasado del 9,3%. Precisamente este año, ofrece un servicio gratuito de Ski Bus, que traslada a los clientes hasta la estación de esquí de Panticosa. "Un servicio muy bien valorado por los visitantes, especialmente los días con dificultad para transitar por las nevadas", señalaron los responsables del balneario.