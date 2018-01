Más de 1.200 firmas avalan la petición para declarar BIC el Seminario y evitar su derribo

La petición obedece al anuncio de la Universidad de Zaragoza, a la que el Ayuntamiento cedió este espacio hace 17 años, de utilizar solo una parte del conjunto, la iglesia de Santa Cruz y la parte que da a la plaza de la Universidad, que están protegidas y debe mantenerse y que suponen solo el 10% del recinto. Sacrificar una parte de este permitiría salvar el resto y es una fórmula que se ya ha empleado otras veces.

Ante estas intenciones, el Colectivo Ciudadano manifiesta que ya se ha perdido suficiente patrimonio como para que también desaparezca el Seminario. "Pretendemos que el conjunto de todo el solar que ocupa se declare BIC por sus valores históricos, arquitectónicos y urbanísticos", apunta María José Calvo, historiadora del arte e integrante de esta entidad.

El Ayuntamiento de Huesca compró al obispado el antiguo Seminario por tres millones de euros y en el 2000 lo cedió en uso a la Universidad de Zaragoza. En septiembre de 2004, la institución académica solicitó un informe sobre el proyecto básico para la rehabilitación. Tras la realización de las correspondientes catas, en marzo de 2005 se tramitó el estudio de detalle, que en noviembre salió a información pública. Fue rechazado porque elevaba un piso la altura del edificio para dar cabida a todas las infraestructuras proyectadas. Se planteaba ubicar ahí la sede del vicerrectorado, una biblioteca general y un colegio mayor con apartamentos, lavandería y salas de estudios.

Mientras, las dificultades económicas de la Universidad conllevaron al abandono progresivo de los planes de intervención en el Seminario y en octubre de 2011 caducó el expediente. Empezó entonces un imparable proceso de deterioro y degradación.

La iglesia de 1098

El edificio de mayor valor histórico es la iglesia de Santa Cruz (1098), alrededor de la cual se construyó el resto. Queda el ábside, pero fue el primer templo románico edificado en Huesca, recuerda María José Calvo. Pero antes, este enclave sustentó la alcazaba (azuda) árabe, según afirma Antonio Naval, historiador. Los restos de esta pasaron a ser las Casas de Montearagón, vinculadas a la abadía. Además, la catas realizadas con motivo del proyecto de rehabilitación registraron "estructuras romanas interesantes" en la zona próxima a la calle General Alsina, donde estaba previsto hacer un parquin.

El Seminario se erigió sobre este conjunto en 1580, después del Concilio de Trento. Se construyó en torno a un patio con un aljibe de la antigua azuda, dicen los historiadores. A finales del siglo XIX se hizo un segundo patio, a espaldas del primero y se levantó otra planta, además de edificar nuevas dependencias. Entre 1946 y 1956 se construyó el ala que hace ángulo, que tiene un grado de protección P3, como la iglesia.

La Universidad rehabilitará solo el espacio necesario para el vicerrectorado y la biblioteca, pero el Colectivo Ciudadano entiende que hay que recuperar todo. La restauración completa costaría unos 14 millones de euros, algo que no puede asumir la institución académica. "No queremos que el resto del edificio quede al albur... por no decir a la especulación", apuntó Calvo.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Osce Biella, Susana Oliván, señala que la situación e al que se encuentra el Seminario refleja "una dejadez tremenda". "Hay que intervenir antes de que tengamos que lamentar la pérdida de otros edificio en el casco histórico", apostilla. En su opinión, lo acertado hubiera sido recuperar ese espacio mediante actividades relacionadas con su entorno, "pero ahora parece que es inviable mantenerlo todo".

En el seno de la asociación también se comenta que antes que perderlo todo por no poder financiar una restauración completa se podría salvar una parte. No obstante, Osce Biella se ha sumado a la petición para lograr la declaración como BIC, lo mismo que la Federación de Barrios de Huesca.