Arturo Notivoli: "Me voy del Seprona con la espina clavada de no ver en la cárcel a algunos furtivos de libro"

Arturo Notivoli dejará de ser la cara más mediática del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Huesca. Tras 15 años al mando, su ascenso a capitán le obliga a cambiar de destino y asumirá ahora la jefatura de la Tercera Compañía, que abarca las comarcas de Ribagorza y Sobrarbe, donde promete "echar el resto como he hecho siempre en el Seprona".

¿Con qué sensación se va?

Agridulce. Por un lado, feliz porque el traslado viene motivado por un ascenso y porque me voy con la conciencia muy tranquila. Pero también con amargor porque creo que había forjado un binomio perfecto con el Seprona. Es la especialidad que más me ha gustado siempre, es para lo que me llevo formando toda mi vida profesional y dentro del puzzle tan grande de la Guardia Civil, era la pieza donde mejor encajaba, y más en una provincia con un entorno tan privilegiado como Huesca.