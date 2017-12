El obispo Ángel Pérez exigirá cumplir la ley con los bienes "porque los queremos en casa"

"He intentado buscar todas las fórmulas posibles. He llamado a todas las puertas y en todas he encontrado buenas palabras. Al final como ciudadano he tenido que recurrir a la vía que ampara la ley que es la vía civil. La canónica ya la teníamos ganada". Con estas palabras, el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, confirma que en los próximos días se presentará la demanda reivindicatoria contra el obispado y contra el Museo de Lérida para reclamar la devolución de las 112 obras de su propiedad retenidas en Cataluña.