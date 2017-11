Un dron pasa la ITV al puente de La Peña

Durante siete horas en las que fue necesario cortar la A-132 al tráfico en este punto, los técnicos de la empresa especializada TcD recogieron datos para poder definir el proyecto de reparación integral que está elaborando el Gobierno de Aragón. Los especialistas inspeccionaron la calzada y con vuelos de dron accedieron a los puntos más complicados para determinar el grado de afección de la estructura por la corrosión de la humedad en la zona.

El puente, de 183,25 metros de longitud, data del año 1913 y se construyó al mismo tiempo que el pantano de La Peña. Según los últimos datos, soporta una intensidad media diaria de 1.138 vehículos, 112 de ellos pesados.

Fuentes del departamento de Vertebración del Territorio explicaron que existe un estudio previo para la recuperación y consolidación del puente, que será sustituido por un proyecto definitivo y de nueva redacción en el que se establecerá el coste definitivo.

La iniciativa responde a un mandato de las Cortes que el pasado mayo, a propuesta de Podemos, aprobó por unanimidad instar a la DGA a actualizar los estudios técnicos acerca del estado de esta infraestructura, así como a realizar las actuaciones necesarias para asegurar su buen estado de conservación, seguridad y aspecto. La propuesta fue defendida por la diputada y alcaldesa de Murillo de Gállego, Marta de Santos, quien ayer recordó que tras muchos años sin labores de mantenimiento "el hierro se va oxidando al estar en contacto con la humedad y el oxígeno y si no lo aíslas, el proceso no para". Admitió que es una obra "costosa" pero imprescindible "porque si no, irá a más y al final nos quedaremos sin puente y entonces el problema sería tremendo ya que se cortaría una vía de comunicación diaria para los vecinos de la zona que, además, es la única alternativa para ir al Pirineo cuando hay atascos en Monrepós".

¿Mantenerlo o sustituirlo?

La alcaldesa de Murillo recordó que un estudio de 2011 de la DGA cuantificó en 1,2 millones de euros el coste de una reforma que nunca se ejecutó y que consistía en superponer una estructura nueva sobre la vieja con un puente mixto y una calzada ampliada hasta los 8 metros. "Pero nosotros no vamos tan lejos ahora, sino que hablamos de mantener la estructura que hay porque es una obra de la época industrial de la que quedan pocas y como patrimonio histórico sería importante conservarlo", subrayó.

También Francisco Torralba, alcalde de Las Peñas de Riglos, apuesta por mantener el actual puente "porque aunque sea un hándicap, tiene un gran valor histórico y cultural". Y para solucionar el actual cuello de botella, sugiere un sistema de semáforos para dar paso alternativo. "A veces se meten dos vehículos a la vez y entonces se crea el problema porque uno u otro tiene que ir hacia atrás. Pero con unos semáforos sería suficiente", dijo.

Mientras, Joaquín Giménez, alcalde de Bailo, considera que es un puente "tercermundista" y por ello pide sustituirlo por uno nuevo "por donde puedan pasar dos vehículos a la vez". Además, cree que las inversiones deberían extenderse al resto de la A-132 para eliminar "la cantidad de curvas del puerto de Santa Bárbara".