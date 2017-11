Tomás Entero denunciará a Albahaca y Plata por un supuesto fraude en la gestión del coso oscense

Así lo ha confirmado a el propio empresario, quien ha responsabilizado a los hermanos Tomás y Diego Luna, gestores de la sociedad, de presentarle un balance económico distinto al depositado en el Registro Mercantil, en el que se engrosaron las deudas acumuladas.

Según Entero, "tengo un contencioso con los hermanos Luna porque me dijeron que había habido una pérdida que había que asumir, algo que hice porque me fiaba de ellos, aunque después, al presentarme unas cuentas distintas a las del registro, me mosqueé y empecé a ver las cosas de otra manera".

El empresario entró en Albahaca y Plata en 2015 con el 51 por ciento de las participaciones, ya que el pliego de condiciones para adjudicarse la gestión del coso oscense exigía la participación mayoritaria de una empresa con experiencia en la organización de festejos taurinos.

Dos meses después, Entero cedió, a petición de los hermanos Luna, un dos por ciento de sus participaciones a fin de que pudieran hacerse con la mayoría de la sociedad, y posteriormente el resto.

El empresario ha explicado que estas operaciones no fueron comunicadas al consistorio porque "estaba prohibido", aunque ha reconocido a renglón seguido que "me callé" por darles "apoyo" y porque "no tenía intención de hacerles daño".

Dos años después, cuando el consistorio conoció la situación real de la sociedad, los hermanos Luna presentaron un documento privado que recoge una compraventa de participaciones, supuestamente hecha dos años atrás con la empresa Taurodelta para la gestión de la plaza oscense.

Tomás Entero se ha mostrado "muy sorprendido" de la actitud de la corporación al aceptar como válido un documento privado no visado por ningún notario y sin haber sido practicada liquidación alguna del impuesto correspondiente sobre el mismo.

A su juicio, este documento no permite dar fe de que las ferias que gestionaron posteriormente se ajustaron a las condiciones del pliego respecto a la experiencia exigida.

Sobre ello, fuentes jurídicas han asegurado que "el carácter privado de un documento únicamente tiene efectos entre quienes los suscriben, sin suponer medio de prueba alguno, tal y como reitera la jurisprudencia".

El empresario también ha expresado su malestar por la gestión hecha por los Luna durante el año en el que permaneció asociado a ellos al entender que pudieron producirse presuntas irregularidades. "Cuando me presentaron unas cuentas que no son reales -ha subrayado a este respecto- y me pongo a hurgar, y veo que mis taquilleros me advierten de que se habían llevado muchas entradas que no revertían posteriormente a las cuentas, me di cuenta que había pecado de buena gente o de abandonado".

Tomás Entero ha destacado que aceptó incorporarse a la sociedad para recuperar la feria de Huesca "tras años de abandono", pero que un tiempo después decidió dejar su parte ya que "no me gustaba lo que veía ni me terminaba de convencer". Ha reconocido que durante el primer año "se hicieron las cosas bien", con toros "dignos" para el coso taurino oscense y las principales figuras del toreo del momento.

"Lo que quiero demostrar -ha resaltado- es que les vendí mis participaciones hace casi tres años, y que desde entonces no he tomado decisión alguna ni he perjudicado a nadie".