Educación propone cambios para cumplir la sentencia por el cupo de alumnos con necesidades especiales

Mejorar la distribución equitativa y equilibrada de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (acneae). Es el objetivo de la modificación el decreto que regulará el proceso de escolarización en Aragón para el curso 2018-2019. Los cambios obedecen también al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que dio la razón a la Asociación de Madres y Padres del Pío XII de Huesca, que denunció que este centro ha llegado a rozar el 40% de escolares con estas características, cuando el techo máximo es del 20% y que, aún así, hay muchas diferencias entre los colegios, con lo que se incumple el equilibrio que exige la ley.

El decreto recogerá las medidas aplicadas ya desde el inicio de legislatura en esta materia, como son la reserva de plazas en todas las aulas para acenaes excepto en los centros que superen un 20% de estos alumnos, que no tendrán reserva. También se mantiene la posibilidad de fijar ratios diferenciadas por zonas y centros. Asimismo, se continuará trabajando en la detección temprana en colaboración con los ayuntamientos, para identificar así a los acneaes antes de que se incorporen al sistema educativo de forma que sus familias puedan tener toda la información y orientación antes de que comience el curso, según indicó el director general de Planificación y Formación Profesional, Ricardo Almalé, que ha presentado el documento este martes a la comisión de garantías de escolarización de Huesca.

Además, el decreto incluirá tres novedades. Por una parte, se flexibilizará número vacantes para acneaes. Hasta ahora la norma decía que se podían reservar hasta tres plazas por aula (excepto en los centros con más de un 20%). Ahora, dependerá de las vacantes y las características del centro y podrán ser más de tres. Por otro lado, la reserva de plazas en cada aula para acneaes se mantendrá durante todo el curso, no solo en el periodo de matrícula. Es decir, estas plazas no las podrán ocupar alumnos ordinarios que lleguen fuera de plazo, como ocurría hasta ahora, cuando las matrículas reservadas para alumnos con necesidades específicas, si no se cubrían al finalizar el proceso de escolarización, quedaban liberadas.