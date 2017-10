La DGA denunciará la subasta de la tabla de Sijena y asegura que se personará en la causa

El departamento de Cultura anunció ayer que denunciará la subasta de la tabla de Sijena ‘La presentación de Jesús en el templo’, paralizada tras salir a la venta por 85.000 euros en la sala Balclis de Barcelona, al tiempo que sus servicios jurídicos se personarán en la causa por presunto delito de estafa y apropiación indebida, abierta por el juzgado de instrucción número 6 de Barcelona. Un portavoz aseguró que si no lo ha hecho hasta ahora es porque todavía no ha recibido la providencia en la que el magistrado le ofrece ejercer acciones legales al tratarse de una pieza del patrimonio cultural aragonés.

La consejería manifestó ayer que es "absolutamente incierto que el Gobierno de Aragón se haya inhibido en este caso ni que haya mantenido silencio sobre este particular", en respuesta a las críticas del letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, cuya denuncia por un presunto delito de estafa y apropiación indebida paralizó la subasta, respecto a que todavía no se hubiera personado en los hechos la administración autonómica.

El juzgado ha dictado una providencia ofreciendo acciones legales a la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón como posible parte "interesada". Sin embargo, el documento judicial, que se tramitó a través del juzgado decano de Zaragoza y no directamente, no había llegado ayer al departamento de Cultura. "Aún no se ha recibido", señaló un portavoz de la consejería que dirige Mayte Pérez. Tanto ella como el presidente aragonés, Javier Lambán, han seguido de cerca el caso.