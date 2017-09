Rodríguez critica al alcalde de Huesca por cesarle "media hora antes" de irse él y dañar su honor

Manuel Rodríguez no se quedó en la crítica verbal y anunció que estudia presentar una querella por injurias contra Luis Felipe y la portavoz socialista, Teresa Sas, después de que esta justificara el cese afirmando que "el modo en que ostentaba sus responsabilidades y la gestión realizada no era del agrado ni de la confianza de la máxima autoridad, que es el alcalde".

El edil dijo sentirse "herido" y defendió vehemente su trabajo durante estos dos años y medio al frente de la Comisión de Igualdad, Migraciones y Diversidad recalcando que se podía marchar "con la cabeza muy alta porque he cumplido perfectamente con todo lo prometido". Por ello, instó al alcalde a dar explicaciones públicas para frenar las especulaciones "porque mucha gente al ver que me destituían por decreto ha pensado que yo había hecho algo muy grave", se quejó.

Rodríguez compareció en solitario aunque en la sala de prensa estuvieron dándole apoyo moral Jacinto Lorea, secretario de política municipal del comité local del PSOE y cabeza visible de la corriente sanchista que también apoyó el edil ahora cesado, además del militante Pepe Sánchez. De hecho, lamentó ni uno solo de los miembros de la corporación (ni del equipo de gobierno ni de la oposición) le había llamado.

"El corazón me pide quedarme"

Además, anunció que aunque hasta el miércoles tenía decidido pasar a ser concejal no adscrito, este fin de semana meditará si mantiene su intención inicial o renuncia a su acta. Todo dependerá de un informe que pidió ayer al secretario municipal para ver qué derechos tiene –además de poder asistir a todas las comisiones y plenos con voz y voto– y de qué medios podrá disponer en el consistorio. "Mi corazón me dice ahora mismo que debo seguir porque aunque solo fuera uno, seguro que algún ciudadano votó al PSOE porque yo iba en la lista y depositó en mí su confianza. Pero ahora mismo no sé si tengo teléfono, ordenador o despacho y me gustaría tener un mínimo para poder ejercer mi labor dignamente. Si no, me iré", dijo.

Durante una exposición de cerca de 35 minutos, Manuel Rodríguez acusó al alcalde de "no decir la verdad" sobre los motivos de su cese. Y no dudó en admitir que "desde el minuto cero" del mandato ha tenido discrepancias con su grupo. No obstante, recordó que él se presentó como número 3 de la lista del PSOE como independiente y que desde que Luis Felipe le fue a "buscar a casa", le dejó claro que "votaría libremente y según mi criterio". Además, aseguró haberse sentido "torpedeado" en su trabajo en el área de Derechos Sociales "que no están apoyando como deberían hacerlo", afirmó.

Rodríguez, por último, confirmó que se dará de baja del PSOE, al que se afilió hace solo unos meses para defender la candidatura de Sánchez a las primarias, una postura que, a su juicio, ha influido "seguro" en su cese ya que el resto de miembros del grupo socialista apoyaban a Susana Díaz.

El PAR pide explicaciones

Desde el PAR, aunque no tienen representación municipal, propusieron al alcalde que aproveche el relevo de Rodríguez para remodelar "a fondo" los cargos y la gestión municipal "vista sus escasos resultados". También creen que el cese es "una situación interna de un grupo municipal pero causa una crisis de gobierno", por lo que "se debe informar de las razones últimas".