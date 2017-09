El concejal Manuel Rodríguez podría dejar su acta en el Ayuntamiento o mantenerse como no adscrito

En concreto, el alcalde ha destituido al concejal de sus cargos como tercer teniente de alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local y como responsable del área de Igualdad, Migraciones y Cooperación al Desarrollo, así como de la Salud. Posteriormente, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Teresa Sas, justificaba la decisión en la pérdida de confianza en el concejal.

En declaraciones a los medios de comunicación, Manuel Rodríguez ha afirmado que no entiende las formas de su destitución y ha insistido en que no está dispuesto a soportar críticas como las que realizó la portavoz socialista, argumentando que su cese viene motivado por no haber cumplido con los objetivos previstos. "La portavoz del grupo sale diciendo que el alcalde ha perdido la confianza en mi persona y puede ser, pero a renglón seguido dijo que no he cumplido con los objetivos de mi área y eso te hiere un poco más".