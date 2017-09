Huesca estrena su primer Conservatorio Profesional de música de carácter privado

Así, Huesca dispone ahora de un nuevo Conservatorio Profesional, el primero de carácter privado, que reciben de manera oficial el nombre de Centro Autorizado de Enseñanzas Profesionales de Música, para diferenciarlo del centro público. Impartirán el Grado en piano, canto, violín, violonchelo, oboe, trompa, clarinete y guitarra.

Además de para poder dar cabida a esos niños que quieren adentrarse en las enseñanzas musicales, Martínez y Escuer plantean también otros beneficios que supondrá esta nueva consideración para toda la ciudad, especialmente para aquellos jóvenes oscenses que han completado los catorce años que suponen los Estudios Superiores de Música y a los que se les presenta ahora la opción de poder trabajar en su ciudad, ya que antes, la posibilidad de poder hacerlo “era prácticamente nula”. Porque la nueva situación del centro les permitirá crear entre seis y ocho puestos de trabajo, “pero ampliables en un pequeño corto periodo de tiempo”, explican desde Bravo!.

La escuela se ubica en el número 52 de la calle José Castán Tobeñas, en el barrio de los Olivos de la capital oscense, y desde sus inicios, hace ahora tres años, se caracterizó por introducir de la mano de los dos jóvenes músicos métodos de enseñanza musical novedosos, algunos pioneros tanto en la ciudad como incluso en Aragón. El método Músic Mind Games, el método Suzuki o Max y Mía eran algunas de las posibilidades que incluía su oferta y que destacan Martínez y Escuer, continuarán también ahora.

“Que Bravo! Espacio Música sea Conservatorio Privado no significa que no se puedan realizar estudios musicales no titulados de forma amateur como lo ha hecho hasta ahora, sino que se les dará a los alumnos se les dará la posibilidad de estudiar música también de manera profesional. La que cada uno elija, pero con la ventaja de poder hacerlo con profesores con Titulación Superior y con gran experiencia profesional”, comentan desde el centro, cuya oferta de formación comprende desde la primera infancia hasta “la edad que cada uno considere oportuna para formarse musicalmente”.

La puesta en marcha del centro, con el consiguiente riesgo y los beneficios que puede aportar a la ciudad hicieron que el pasado mes de junio la Confederación Empresarial Oscense y la Cámara de Comercio de la ciudad, les distinguieran con el Premio Empresa Joven Emprendedor del año 2017.