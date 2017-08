Manuel Malo: "La asistencia a los actos religiosos es masiva"

Manuel Malo nació en la localidad monegrina de Lanaja hace 81 años y estuvo 35 destinado en la parroquia de Santo Domingo, hasta que en 2002 se le asignó a San Lorenzo, donde en la última semana se ha multiplicado la actividad por las fiestas del patrón de Huesca. Él prefiere "los actos más recogidos y entrañables". "Disfruto con las Completas que se celebran el día 9, la procesión, y, en general, el ambiente de la calle y la alegría de la gente, siempre y cuando haya respeto", comenta el sacerdote.

Como ciudadano de Huesca, ha vivido la evolución de estas fiestas, aunque cree que, en lo que respecta a los actos religiosos, no ha habido grandes cambios. "La asistencia a las celebraciones religiosas sigue siendo masiva en estos días, ya sea por devoción al santo o por tradición, pese a que durante el resto del año sí que ha descendido el número de fieles que visita la parroquia".

La misa pontificial, presidida por el obispo de Huesca, Julián Ruiz, la fiesta del cofrade del día 11 y la visita de los niños al santo han sido las jornadas de mayor afluencia de gente a la basílica. Manuel Malo destaca además una de las novedades, el libro ilustrado en el que se narra la experiencia de una niña oscense en sus primeras fiestas.

"Con tantos actos no me queda tiempo libre", bromea el párroco. "Me gusta leer la prensa, escuchar música y sobre todo me gustaría poder viajar, aunque apenas puedo". Desde hace varios años, viaja a Comarruga en septiembre con familiares y voluntarios de la Asociación Frater para acompañar a personas minusválidas, " y que puedan disfrutar de unos días de vacaciones en la playa".

Al acabar las fiestas, Manuel Malo se hace una pregunta: "Cuando decimos ‘Adiós San Lorenzo, adiós’, ¿quién se marcha realmente, él o nosotros?".