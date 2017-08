Maratón de los Danzantes con 21 bailes en casi cinco horas

Estar de guardia en el hospital San Jorge tenía ayer su premio. Fue el mejor regalo de aniversario. Médicos, enfermeras, auxiliares y el resto de trabajadores hicieron una pausa en su jornada laboral para recibir, por primera vez en sus 50 años de historia, la visita de los Danzantes de Huesca. Las plantas se quedaron vacías, solo permanecieron en ellas los enfermos y un mínimo de personal, y por unos momentos la entrada se pobló de batas blancas para ver los cinco dances y escuchar las pegadizas melodías interpretadas por la Banda de Música.

La agrupación de Danzantes pocas veces se sale del guión que marcan sus actuaciones en San Lorenzo, pero la efemérides valía la pena. Era la ocasión para agradecer "la labor asistencial que hace el hospital por la ciudad y por la provincia", como destacó el mayoral, Pascual Campo. Incluso la meteorología fue favorable y aunque la mañana amaneció fresca, dejó paso a un día soleado.

Con especial sentimiento vivió esta visita Santos Santolaria, pues además de danzante trabaja como médico especialista de Digestivo del San Jorge. "Lo he vivido con mucha emoción", comentó. "El hospital hizo una invitación para que lo incluyéramos en nuestra agenda del día 11, de forma excepcional, y lo aceptamos, por supuesto. El aniversario lo merecía". Allí estaban sus colegas del servicio para verlo. Entre ellos Silvia Estrada. "Soy de Monzón y es la primera vez que veo a los Danzantes de Huesca, y con más motivo porque baila un compañero. No me lo podía perder".