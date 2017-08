Un enérgico baile bañado en oro y en cariño

Mañana de chaqueta fina, de olor a albahaca y de un torrente de emociones. Huesca vivió ayer su día grande honrando a su patrón y a los danzantes, que pasaron con nota su estreno laurentino con una enérgica actuación en la plaza de San Lorenzo bañada en oro por la Parrilla recién renovada y en cariño de los oscenses, que volvieron a demostrar su apego a esta tradición.

Y eso que en los últimos años, el número de incondicionales que trasnocha para coger el mejor sitio en la plaza va decreciendo. Ayer apenas había tres filas de fieles sentados sobre la piedra. Y entre ellos, Noa, un bebé que cumplía 7 meses. "Para mí es una tradición porque siempre he venido con mis primas. El año pasado, que estaba embarazada, también lo vi aunque de pie al lado de la Banda de Música, y este año lógicamente teníamos que venir también con mi hija", comentó su madre, Gema Cabrero, que llegó a las 8.00 "porque me guardaban sitio ya que con la niña tan pequeña no podíamos venir antes y aparte tampoco acompañaba mucho la mañana por el fresco".

Noa no se perdió detalle de la media hora de actuación y su madre espera inculcarle el mismo sentimiento "porque para mí es algo muy importante de las fiestas de San Lorenzo". De hecho, aseguró que "algún año que trabajaba en Zaragoza, me venía, los veía y luego me volvía corriendo. Por eso me gustaría seguir viniendo con mi hija", dijo.