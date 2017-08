Solo 9 segundos y 9 gramos de pólvora para hacer estallar la fiesta en Huesca

Nueve gramos de pólvora y nueve segundos. Ese es el contenido de explosivo fulminante del cohete anunciador y el tiempo que tardará en tronar a 60 metros de altura desde que Asunción Lanao, en nombre del hospital San Jorge, prenda hoy, a las 12.00 desde el balón del Ayuntamiento de Huesca, la mecha con ayuda de Gonzalo Hernández, de la Pirotecnia Oscense, dando rienda suelta a partir de entonces a siete días en los que se mezclará la diversión con la tradición.

"Voy a estar atacada. Desde que me comunicaron el jueves que iba a tirar el cohete llevo un estrés tremendo porque no paro de atender compromisos, pero con mucho gusto y muy emocionada. Es una experiencia inolvidable, sobre todo por la cantidad de muestras de cariño que estoy recibiendo ya no solo de mis compañeros, que es abrumador, sino de todo Huesca porque mucha gente que no me conoce de nada me para por la calle para darme la enhorabuena", dijo ayer pocas horas antes de encender el cohete Asunción Lanao, auxiliar de Enfermería del hospital San Jorge, que ganó la votación popular para lanzar el chupinazo y cuya dirección le ha delegado este privilegio por ser la trabajadora que más tiempo lleva en el centro, desde el 1 de julio de 1971.

Este año, el cohete será ‘gemelo’ del que se lanzó en el último San Fermín ya que la Pirotecnia Oscense fue la elegida para este honor. De allí que porte un distintivo rojo en la carcasa, además del escudo de la ciudad. Gonzalo Hernández lleva ya 40 años encargándose este simbólico momento y pese a ello, admite que "siempre tengo nervios ese día".