Homenaje laurentino póstumo en la cima de Guara

Laura Duque y Jorge Bergua han celebrado este miércoles la llegada de las fiestas de San Lorenzo a 2.077 metros, la altura del Tozal de Guara. Estos dos oscenses han cambiado la indumentaria blanca y verde por la ropa deportiva y las zapatilla de trail, aunque sin olvidarse la tradicional pañoleta laurentina. Una ascensión que en el caso de Laura tenía un componente más sentimental ya que es el lugar donde reposan las cenizas de su padre, Fernando Duque, desde que murió en 2008, y al que ha querido volver a homenajear con este gesto.

“Me ha encantado y ha sido muy emocionante porque al llegar arriba se me han juntado muchas cosas, aunque lo tengo ya muy superado”, ha admitido Laura Duque. Ella es una gran aficionada al running, aunque lo hace sobre todo por asfalto y pista. Pero hace poco acudió a la tienda de Jorge Bergua en Huesca, Muévete, a pedirles asesoramiento para comprarse unas zapatillas de trail. Y fue entonces cuando surgió la idea de celebrar de una forma diferente el chupinazo de San Lorenzo. “Jorge me dijo que hacía unos años que el día 9 se iba siempre a Guara y me pareció algo muy especial porque hace nueve años subimos las cenizas de mi padre al tozal, que era su pico preferido, y desde entonces siempre que tengo oportunidad le subo cada año una rosa blanca. Y le dije que me gustaría subir con él y llevarle esta vez un ramo de albahaca como un símbolo para recordarlo”, explica.

Su padre era uno de los miembros más veteranos de Peña Guara. Tres años antes de morir sufrió un ictus muy grave, “pero llegó a superarlo por ser un hombre sano”, recuerda Laura. Pese a ello se quedó en silla de ruedas y finalmente falleció el 6 de julio de 2008. Unos días después subió las cenizas a la cima de Guara junto a varios compañeros de su padre del club. “Pero siempre necesito que alguien me acompañe en la subida porque ni me sé las sendas ni me sé orientas. Y cuando me lo comentó Jorge, me pareció el día ideal”, afirma. Y eso que confiesa que le ha hecho sudar durante la ascensión “porque él es un fenómeno”. Y de hecho, ha batido su récord completando la subida en 2 horas. Como recuerdo de este día, además del ramo de albahaca, ha dejado un trozo de pañoleta verde atado.