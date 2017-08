Con la pañoleta verde al cuello y un amenazador dedo índice en alto, una simpática abuela protagoniza la campaña lanzada por la Fundación Cruz Blanca. “Cabecica, jasmias; cabecica, josmios”, dice su eslogan, en una frase muy típica a la hora de despedir a los más jóvenes cuando salen de casa, y que convierte a esta anciana laurentina en la conciencia de los oscenses durante los días festivos, en los que como explica Pilar Paúl en representación de la entidad, “son más frecuentes las situaciones de riesgo”.

Así, la intención de Cruz Blanca es informar a los jóvenes para poder concienciarles en aspectos como el consumo de drogas, las enfermedades de transmisión sexual o las agresiones. “Al final, la mejor fiesta es la vida, no hay que ponerla en peligro por pasarlo bien durante unos días”, añade Paúl. Durante dos días, se han instalado en los Porches de Galicia, junto a las casetas de las peñas, como punto de información para los muchos jóvenes que pasan por allí sobre ETS, en especial de VIH-SIDA, consumo de sustancias psicoactivas, y el material elaborado por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Huesca y Instituto Aragonés de la Mujer, con los programas 'Respétame' y 'Tolerancia cero con las agresiones sexuales. No significa no'.

Además, están realizando encuestas anónimas a los menores de 30 años, divididas en tres impresos sobre igualdad, VIH/Sida y consumos. “Nos sirven para recopilar datos de las conductas de los jóvenes, pero también implica un momento de reflexión, ya que se les pide que señalen aspectos sobre los que igual no se han parado a pensar hasta ese instante. Eso puede hacer que llegado el momento, si se les plantea una situación de riesgo durante la fiesta, puedan recapacitar más fácilmente sobre ello y decidir comportarse correctamente”, comenta Pilar Paúl. Además, se les entrega a cada uno de los participantes una chapa en la que aparece la abuela y el mensaje 'cabecica, jasmias' o 'cabecica, josmios', para que esté muy presente en todo momento durante los días festivos.