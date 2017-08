¿Cómo viven sus fiestas los oscenses que viven lejos?

Les emociona el olor a albahaca, les pone los pelos de punta escuchar el Dance de las Espadas y hasta se les escapa alguna lágrima en la mañana del 9 de agosto por no poder escuchar en directo el sonido del cohete que da inicio a las fiestas de San Lorenzo. Son muchos los oscenses que se encuentran viviendo en otras ciudades o países y que aunque en su agenda estén marcados en rojo los días del 9 al 15 de agosto, no pueden desplazarse hasta su Huesca natal para vivirlos. Pero eso no quita que tengan sus particulares métodos para tener las fiestas muy presentes. Con el fin de conocer estos, el Ayuntamiento lanza una iniciativa a través de sus redes sociales, en el que invita a los oscenses que no estarán en la ciudad a mostrar sus tradiciones laurentinas en la distancia.