Versos de Gloria Fuertes entre chapuzón y chapuzón

Amalia leyó 'Armas', José Andrés 'Era pastor de gatos', Adrián 'El poema del no', y la Nerea, 'La cara de Doña Sara', así hasta 30 composiciones, entre pequeños y mayores. Este viernes los versos de Gloria Fuertes se hicieron un hueco entre las toallas de las piscinas municipales de Huesca, situadas en la ciudad deportiva José María Escriche de la ciudad, donde se celebró un recital poético con el título 'Poemas que saben a Gloria', con la conocida escritora como protagonista, con motivo del centenario de su nacimiento.

“Yo no conocía ningún poema, pero me han dado el de Doña Sara y me lo he aprendido muy fácil”, relataba divertida al final del recital la pequeña Nerea de cinco años, fija en las actividades de la bibliopiscina. En esta semana habían trabajado con las obras de Gloria Fuertes en diferentes talleres. “Hicimos varias actividades sobre las rimas y los versos, y también un pictograma con algunos de los poemas”, explicaba Mariasa Arroyos, una de las encargadas de estos cursos infantiles que se llevan a cabo durante toda la semana en una de las zonas de sombra de la piscina municipal.

Así, los lunes y miércoles a las 18.15 es el turno de los niños entre 5 y 7 años, en el denominado 'Club Manguito', y los martes y jueves son los de 8 a 11 años del 'Club Chancletas' los que participan en las actividades. Los viernes se reservan para 'Cuentos a la sombra del árbol', que en esta semana tuvieron a Gloria Fuertes como protagonista, logrando la participación de casi 40 personas. También está programado un recital de cuentos del mundo, el próximo 21 de julio, o la presencia de la asociación cultural El Globo, con 'cuentos a remojo', el viernes 28, a modo de clausura de la bibliopiscina.