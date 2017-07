Improvisadas periodistas para una publicación muy oscense

Se bautizaron como ‘100tificas’, porque la rama profesional a la que enfocan sus estudios es la del sector biosanitario. Pero eso no ha impedido que siete alumnas del instituto Ramón y Cajal de Huesca hayan disfrutado durante tres meses de la experiencia de ponerse en la piel de un periodista. Fue a partir del momento en el que decidieron participar en el concurso lanzado por un periódico nacional en el que se invitaba a los alumnos de bachillerato a crear su propia publicación, bien en papel o en formato digital. Y el resultado no pudo ser mucho mejor, ya que consiguieron colarse entre los finalistas de entre los más de 3.000 equipos y 1.644 centros participantes. “Los compañeros de la rama social lo tenían como una asignatura de clase, pero nos pareció muy interesante, ya que además había en juego un premio de hasta 12.000 euros. Por eso decidimos llevarlo a cabo nosotros de manera independiente, en horas fuera de clase”, explica Ángela Estaún, que junto a Marina Ripalda, Celia Ruiz, Claudia Carmona, Leire Puyal, Lidia Generelo y Rosa Martínez crearon ‘Al escuchete’, que es el nombre que dieron a su publicación, que diseñaron en formato digital.

Toco así sacar tiempo entre los exámenes y actividades extraescolares para dar forma a las diferentes secciones: medio ambiente, sociedad, cultura, local, ciencia y tecnología. Las entrevistas se convirtieron en un recurso muy atractivo, que les permitió conocer a científicos, artistas o empresarios naturales de su provincia. Convirtieron de esta manera su publicación en todo un alegato a la riqueza profesional que guarda Huesca, desconocida a veces por sus propios habitantes, como ellas mismas confiesan.

“A mí me sorprendió la labor que se lleva a cabo en la empresa Tecmolde de Julio Luzán. No pensé que fuera tan grande la repercusión de sus trabajos”; explica Claudia Carmona, en referencia a la empresa ubicada en Loporzano y donde se fabrican decorados y piezas a nivel internacional. “A mí me impactó hablar con el científico Carlos López Otín”, comenta su compañera Ángela Estaún. El grupo Amaral, los organizadores del festival Pirineos Sur, o los responsables de la Fundación del Hidrógeno que opera en el parque tecnológico Walqa fueron otros de los protagonistas de las diferentes secciones de ‘Al escuchete’.