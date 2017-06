El deporte de aventura no entiende de discapacidad

A destinos tan variados como Tenerife, Islandia, Marruecos o Chile se unía en esta ocasión el Pirineo aragonés y su nutrida oferta deportiva. Un barranco, varias rutas senderistas o una jornada de remo en el pantano de Mediano fueron algunas de las actividades de los intensos seis días, en los que se alojaron en diferentes campings de la zona.

“Me he sentido una persona normal”, decía con emoción tras llegar al final del barranco la benjamina del grupo, que a sus 24 años tenía problemas de movilidad al haber sufrido un accidente de tráfico. El más veterano estaba a punto de cumplir los 60, y sufría de ceguera. “Algunos vivían el primer viaje de este tipo, mientras que otros repetían ya de otras ocasiones y otros destinos”, relata la coordinadora, que asegura que todos coincidían al final de la estancia en haber ganado en confianza y autonomía. “Descubren que nada es imposible”.

La ayuda de los numerosos voluntarios –casi uno por participante-, entre los que había fisioterapeutas, enfermeros y cocineros, fue indispensable para poder realizar con garantías todo el programa, demostrando que con apoyo y voluntad no hay deporte que no se pueda practicar, sirviendo como ejemplo para otras personas con discapacidad que no se planteen intentarlo. “Existe una pista en la pradera de Ordesa adaptada, de apenas un kilómetro, pero nosotros quisimos realizar algunas rutas habituales, que no se presentan como adaptadas. Igual que el barranco, aunque escogimos uno de los de menor dificultad. Simplemente tardamos un poco más de tiempo en completarlo”, puntualiza Els Van Haver, que asegura que muchas veces solo es cuestión de agudizar el ingenio para ver la forma de hacer más asumible el reto.

Era la primera vez que Huesca se incluía entre los destinos del proyecto, aunque el buen resultado y la valoración positiva de sus participantes hace que los organizadores se planteen repetir. De hecho, hubo gente que solicitó participar y se quedó fuera al completarse las plazas. “Porque las opciones que presenta este territorio son difíciles de encontrar en otros lugares”, concluye Van Haver.