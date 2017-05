Lluís Sastre se perfila como sustituto para Aguilera

Aunque tanto Sastre como Melero pueden tener un perfil más ofensivo que el que representa el lesionado Aguilera, el balear confiaba al final del entrenamiento de este miércoles en las posibilidades de conexión con su compañero. «Será el míster el que nos dirá qué tiene que hacer cada uno. Todavía quedan días para ensayarlo, así que no me preocupa, ya se verá», valoraba.

«Estoy preparado por si me toca jugar el sábado o cuando sea. Por ello, sigo entrenando fuerte y si tengo la suerte de jugar, intentaré ayudar al equipo y aprovechar las ocasiones que se me presenten», añadía. Sastre ya fue titular en el último partido en El Alcoraz, contra el Rayo Vallecano, haciendo pareja primero con Bambock, y con David López después del descanso, ya que tanto Aguilera como Melero estaban sancionados. «Me encontré bastante bien, sobre todo en la primera parte, que estaba más fresco. En la segunda sí que se me hizo un poco más largo, pero me vino bien para coger ritmo y si vuelvo a jugar el sábado, también creo que me vendrá bien».

En relación al encuentro de este sábado, el centrocampista no escondió el paso adelante para su equipo que supondría un triunfo contra el Tenerife, aunque restando tensión al apelar a los cuatro partidos restantes con los que contaría el Huesca para seguir peleando por su objetivo. «Es un rival directo. Además, si somos capaces de ganar, tendremos la diferencia de goles a favor, que en esta recta final hay que tenerlo en cuenta», afirmó el centrocampista, en referencia al 1-1 con el que finalizó el encuentro de ida en el campo canario.

Sastre se refirió también a la ilusión que está generando el equipo en la ciudad, y que se está demostrando con la venta de entradas anticipadas. «Sabemos que está siendo un año histórico para el Huesca. La gente está enchufada, la afición también. Por eso, esperemos que haya una buena entrada, que nos apoyen durante todo el partido, aunque las cosas no vayan bien, porque eso dentro del campo se nota, e igual entre todos lo podemos sacar», concluyó el futbolista.