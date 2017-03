'El 21' de Huesca, entre las cinco mejores salas de conciertos de España

“Después de cuatro años apareciendo, en la del 2015 no estábamos, por lo que nos hace especial ilusión haber podido recobrar ese puesto, porque es un espaldarazo para nuestro trabajo de todo este tiempo y un empujón para seguir con ello”, añade Costa.

Compartir lista con salas tan conocidas como Apolo y Razzmatazz de Barcelona o Siroco y El Sol de Madrid -las otras cuatro que completan el ránking- da una muestra de lo valioso del reconocimiento.

“Son lugares con más recursos, más aforo y que tienen carteles incluso internacionales, que les permiten poder contar con más artistas y tocar más géneros”, comenta el propietario de El 21.

Es precisamente la diferenciación que presenta respecto a las salas habituales lo que da el gran valor añadido a tocar en 'El 21' o disfrutar de los artistas como público, a escasos metros, sobre un pequeño escenario.

El mejor ejemplo lo puede representar la gira Copacabana de Izal, que en su despedida la pasada semana reunió a 16.000 personas en el Palacio de los Deportes de Madrid, y que hace algo más de un año recaló en 'El 21', completando su aforo de 200 personas. “Esto te permite vivir los conciertos como nunca los habías vivido”, dice Costa.

Al igual que Izal -su última visita fue en 2015-, otros nombres destacados lucen en los carteles de los que pueden presumir en Huesca. “Es una programación muy fuerte en un lugar muy pequeño, y eso llama la atención”.

Iván Ferreiro, Triángulo de Amor Bizarro, Christina Rosenvinge, Mark Olson y Rubén Pozo, Mucho, Soledad Vélez, Depedro, WAS, Coque Malla, Arizona Baby, Second, Fernando Alfaro o The Secret Society solo en el último año.

Estos artistas y otros muchos no han pasado desapercibidos para los editores y especialistas que realizan la primera selección dentro del ranquin de Rockdeluxe. Después, son los lectores los que votan en el mes de enero hasta componer el Top 5. “Hace unos años la lista era de diez salas. Por lo que ahora es todavía más complejo ser seleccionado”, apunta Costa. En 2012 fueron cuartos, en 2013 octavos y en 2014 segundos.

Su objetivo es poder mantener el nombre de Huesca entre los más grandes los próximos años. “Nuestra intención es seguir en la misma línea, intentando programar al máximo nivel”, dice la cabeza más visible de 'El 21', sin dejar de lado la música de la zona, ya que los grupos locales y del resto de Aragón tienen también su hueco reservado en el escenario de la sala oscense.

En su agenda de marzo y de abril, y la de muchos aficionados a la música, están las citas con Neleonard (viernes 3 de marzo), Rufus T. Firefly (sábado 4 de marzo), Morgan (viernes 10 de marzo), The New Raemon & McEnroe (jueves 16 de marzo) y Ara Malikian (15 de abril en el Palacio de Congresos).

En este último caso, volverán a salir de los límites de la sala para llegar a otros espacios de la ciudad, incrementando la apuesta cultural de la capital oscense y aumentando el aforo de los conciertos.

Algo que también hicieron las pasadas fiestas de San Lorenzo, cuando se encargaron de la programación musical y que también han llevado a otros puntos como Barbastro. “Nosotros solo pensamos en seguir creciendo”.