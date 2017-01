“Las redes sociales no son un juego, vemos que ya se están produciendo suicidios por malas conductas en ellas”

Este fue el tema en torno al que giró la doble conferencia que este martes se celebró en el centro cultural del Matadero de Huesca , dentro del Festival Aragón Negro. La inspectora madrileña, especializada en delitos cibernéticos y autora del libro ‘Claves de la investigación en redes sociales’, habló sobre los. Todas estas plataformas de comunicación cuentan con esa parte negativa que dio a conocer Barrera, pero para la Policía también se han revelado como una buena herramienta de comunicación con el ciudadano, como expuso en el mismo escenario la ‘community manager’ de la Policía Nacional, Carolina González, que se encargó de cerrar la ponencia., comenzó Barrera su intervención, ya que enumeró la gran cantidad de delitos que están registrando relacionados con un mal uso de los perfiles en Internet, y las nefastas consecuencias que esto puede tener., aseguró la inspectora, haciendo referencia a una joven italiana que se quitó la vida tras ver como su exnovio difundía material íntimo a través de sus redes sociales y como las diferentes plataformas se negaban a retirar ese contenido.Por ello, la agente apeló ante todo por la. “Hay que controlar la exposición, ya que en muchos casos aportamos más información personal y confidencial de la recomendada”, dijo. Además recomendó acceder desde dispositivos y redes de total confianza.Aunque es el recurso más habitual, Barrera explicó que la denuncia no es siempre la solución a cualquier comportamiento delictivo que se detecte en la web, ya que daría lugar a un proceso de investigación largo que podría tardar varios meses en resolverse, puesto que los delincuentes se suelen resguardar en el anonimato que ofrece Internet. En este sentido, abogó por. También hizo hincapié en que los pantallazos no son una prueba, y recomendó que cuando alguien haya sido víctima de un delito por Internet recurra a un servicio de Tercero de Confianza, que sería como un notario digital que sí permitiría registrar las pruebas ante un juez.Lasen la era digital, como demostró la recopilación de Tuits susceptibles de ser denunciados que mostró Barrera, además de otros vídeos de contenidos inadecuados o cuentas dedicadas a la humillación de menores, en una nueva forma de 'bulling'. Los adolescentes se convierten así en víctimas y delincuentes potenciales, ya que en muchos casos no son conscientes de que sus conductas pueden ser un delito. No obstante, la inspectora apeló más a la educación y al control que a la prohibición.

“Recibimos más de 1.000 menciones diarias”

Pero las redes sociales no son siempre para la Policía el escenario de los delitos, sino que. Así lo explicó Carolina González, encargadas de la comunicación social de la Policía Nacional en España y cara visible de une equipo de ocho personas que controlan las cuentas de Youtube Instagram . Actualmente se tratan del cuerpo de seguridad con más seguidores a nivel mundial en Twitter, por encima del FBI y con ocho veces más que los franceses, por ejemplo., asegura González. Además de unque se ha convertido en seña de identidad de sus publicaciones. “Desde el 2006 en el que pusimos en marcha las redes sociales hemos ido aprendiendo a base de ensayo y error de cómo trabajar en ellas. Hemos ido adaptándonos a lo que los seguidores querían, con un lenguaje más cercano, pero siempre con una moraleja que esperamos sirva al ciudadano”.En la dirección opuesta, las redes sociales se convierten también en, ya que se reciben al día más de 1.000 menciones en las diferentes plataformas con las que cuenta el cuerpo y que tras pasar una serie de filtros se redirigen a las áreas de trabajo policial. “Nosotros siempre insistimos en que las redes sociales no son una forma de denuncia inmediata. Si estás sufriendo o viendo un delito, es aconsejable los números de teléfono y vías más rápidas, porque la respuesta va a ser en tres o cuatro minutos. Pero las redes sociales sí que se han convertido en un canal de colaboración ciudadana en la que nos informan de hechos que conocen contra el tráfico de estupefacientes, la violencia de género, el acoso escolar, la localización de fugitivos…”, asegura González.De hecho, en la campaña que se lanzó en diciembre de 2012 bajo el nombreque se lanzó para perseguir el tráfico de estupefacientes a pequeña escala se saldó con más de 900 detenciones gracias a los correos que se recibieron de información ciudadana.