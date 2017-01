Lambán dice que Celaya "constató la realidad" al decir que los profesionales sanitarios no quieren vivir en Huesca

En declaraciones a los medios de comunicación, en Madrid , en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), con motivo de su participación en el Día de Aragón , Lambán ha opinado que el consejero de Sanidadpuesto que "cada vez existe mas dificultad para convencer a los profesionales de la sanidad a vivir fuera de Zaragoza". Ha añadido quey, por tanto, "no cabe reprocharle absolutamente nada al consejero y a sus declaraciones".Sin embargo,, que, a su entender,, así como por el estado "en el que puede verse abocado el Hospital San Jorge , que podría no llegar a cubrir adecuadamente su cartera de servicios sanitarios".Lambán ha apuntado que va a hablar con el alcalde de Huesca y "dar por no recibida la carta", que ha estimado que responde a un "exceso de celo", algo "que suele ser propio de los alcaldes, que tiene elementos positivos", pero que a veces lleva a "algunos excesos".