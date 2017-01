Bloguera con solo ocho años

“Creo que internet nos ofrece un montón de posibilidades que podemos aplicar al desarrollo de los niños. Hay muchos beneficios en elaborar un blog, ya queel de lo digital y la web”, explica Gonzalo Corrales, padre de Valeria, que fue el que le animó a comenzar esta andadura y su principal compañero a la hora de preparar los contenidos. “Además, el hecho de que todas las entradas aparezcan traducidas al inglés también implica un ejercicio beneficioso para ella”, añade.Respecto a los posibles miedos que pueden surgir también ante esta exposición de la niña, su padre aclara que todo siempre lleva uno filtros.. La supervisión es total para que no pueda aparecer ningún tipo de problema”, destaca el progenitor.Valeria ya acostumbraba a visitar vídeos de niños estadounidenses sobre juegos, ya que en Norteamérica hay una mayor implicación de los niños con este tipo de portales, y finalmente se decidió a abrir ella uno propio.explica la propia Valeria, que reconoce que alguna que otra vez toca repetir las secuencias. El trabajo de la edición es cosa de su padre, aunque con su ayuda y supervisión. “Confiamos que igual en un año o así ya pueda hacerlo ella misma sin ayuda”, comenta Gonzalo Corrales, que residió varios años en Estados Unidos y está más familiarizado con la participación de los niños en blogs.Entre la temática de las entradas del de Valeria, mucha variedad, desde un divertido reto con su hermano en el que tienen que adivinar qué comen a recomendaciones lectoras, un día plantando un árbol o realizando funciones de voluntariado para el Banco de Alimentos. “Los que más me gusta preparar son los que salgo hablando de los libros que leo”, confiesa la pequeña.Aunquey la programación, ya que a Valeria le gusta especialmente este tipo de juegos, que además aprende por las tardes como actividad extraescolar en una academia de la ciudad. “Lo que más veo en internet son vídeos de niños que muestran cómo programan, porque aprendo cosas nuevas”, asegura, mientras aspira a poder servir de referencia para otros niños que como ella puedan estar interesados en este tipo de juegos.Por ahora las visitas son pocas, aunque siempre llega alguna sorprendente como de la República Checa o la República Dominicana, como explica su padre. “Me ponen comentarios mis familiares y los padres de otros niños del cole”, dice Valeria, ya que por el momento, aunque su amiga Ada y su hermano pequeño, Gonzalo, participen en algunas de sus grabaciones.A la hora de señalar su entrada más exitosa, destaca un vídeo grabado buceando con una cámara Go Pro, que superó las 2.000 visualizaciones. Aunque la familia prepara en el próximo mes un viaje a Laponia, “para conocer la casa de Santa”, que seguro también es todo un éxito.