Una nueva vida para la piel de la manzana o los huesos del pollo

Es de color marrón, se le denomina el quinto contenedor y aspira a convertirse en habitual en las calles de Huesca y en algunas poblaciones de la provincia gracias al programa de compostaje puesto en marcha por las diferentes instituciones e impulsado por la asociación Ecologistas en Acción, con el fin de reducir el número de desechos. “Debemos comprometernos como ciudadanos a la recuperación de la materia orgánica, verdadero tesoro que va todos los días a la basura y cuyo reciclaje nos permite obtener compost de buena calidad”, señalaba en el momento de la implantación de los primeros contenedores la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca, Carmen García Serrano, que es también la consejera comarcal responsable de Educación Ambiental.



El plan, basado en la voluntariedad, se puso en marcha el pasado octubre y ahora, con la llegada del nuevo año, el balance es más que positivo. “, y además de eso, se está llevando a cabo un muy buen reciclaje por parte de los ciudadanos, que permite recuperar desechos que antes se enterraban”, explica García.El correcto uso al que hace referencia la concejal se refleja en las cifras que se obtuvieron en las primeras pruebas realizadas en los contenedores de la capital oscense, y que mostraban solo un 1% de materiales no propios, es decir, que no constituyen materia orgánica, y por tanto deberían ir a parar a otros contenedores., concreta la concejal.En la capital oscense fue el barrio de María Auxiliadora el pionero a la hora de instaurar el plan, en el que casi 650 familias se sumaron, y recibieron así un kit necesario para llevar a cabo el reciclaje, compuesto por bolsas compostables y las llaves para depositarlas en el contenedor específico, de uso limitado a los adscritos, con el fin de evitar que se haga un mal uso ellos. También en el municipio de Panticosa se ha instalado un quinto contenedor.En las diferentes comarcas, es la empresa Grhusa la que ha coordinado el programa, en colaboración con las diferentes entidades comarcales. En los núcleos se han llevado a caboEl método de adhesión al sistema comunitario de compostaje es similar al de la capital oscense y se limita a una serie de localidades en particular, estableciendo un punto de recogida en un espacio público accesible, al que los partícipes tienen acceso a través de una llave. Integran el mapa de municipios adscritos los deLa otra opción, de compostaje doméstico, se extiende a todos los núcleos, y en ellos se exige a los participantes que dispongan de un jardín o corral (con suelo vegetal) que permita la colocación de una compostadora de tamaño reducido. En las comarcas dely en el paseo de la Cantera se puede solicitar este servicio.Carmen García hace referencia a este último tipo de reciclaje en la Hoya de Huesca, para el que se estableció un límite máximo de 50 hogares participantes, pero que se ha ido ampliando hasta sobrepasar los 200 adscritos. “En el plano comunitario la acogida es un poco más lenta, pero”, añade.En este sentido, todavía, a través del teléfono 900 866 963, escribiendo un whatsapp al 672 655 455 o rellenando un formulario en la web de grhuesca o en las de las entidades comarcales.Estos proyectos tienen como fin cumplir con los parámetros europeos de reciclaje que establecen que para 2020 la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la reutilización y el reciclado deberán alcanzar el 50% en peso. Aquí se incluyen l. En la actualidad, el porcentaje está en torno al 15% en peso, a pesar de que ya se disponen diferentes contenedores destinados a este fin.