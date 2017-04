Un álbum hecho con los recuerdos de 225.000 habitantes

Un equipo femenino de balonmano de 1970, una cumpleaños en familia en los años 80 o un recién nacido con solo minutos de vida. Son algunas de las instantáneas que componen el 'Álbum de Huesca' que desde hace varias semanas se ha creado de manera virtual dentro del programa 'Visiona', impulsado por la Diputación Provincial, y que aspira a convertirse en un registro de los recuerdos de todos los altoaragoneses, unos más recientes y otros que han traspasado generaciones. “Nuestra convocatoria era una llamada a que cada uno colgara su foto más preciada, independientemente del momento y del tipo de imagen”, explica Javier Aquilué, uno de los coordinadores de la iniciativa. Así, cada usuario puede subir su fotografía y rellenar un pequeño formulario, con datos como quién hizo la foto, dónde, cuándo y qué es lo que en ella se muestra. Minutos después aparecerá colgada en las páginas de este álbum on-line.



Aunque el primer pensamiento hacía presagiar colección de fotografías antiguas en sepia protagonizada por familiares que ya no están, por el valor sentimental que suelen tener estas imágenes, entre las imágenes que ya se han subido a este particular álbum hay. “No aspiramos a que sea un reflejo histórico ni etnográfico, simplemente una muestra que se rija por lo afectivo, elaborar una memoria sentimental de la provincia”, apunta Aquilué.Cuando se vaya incrementando la colección de imágenes y en función de ese breve formulario que las acompaña, aspiran a poder clasificarlas por lugar, por tipo u otros parámetros, añade.Para que todo el mundo pueda aportar sus imágenes aunque no disponga de ellas de manera digitalizada, se establecen una serie de puntos en la ciudad de Huesca en los que escanear las fotografías antiguas. Del 13 de diciembre al 29 de enero en la sala de exposiciones de la DPH, los martes en horario de 18.00 a 21.00 y los sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00. También del 13 de diciembre al 25 de enero en la sede de ArtLab (calle Calatayud, 26), los lunes y miércoles de 17.00 a 21.00 pidiendo cita previa en info@artlabhuesca.org. Además, que se llevarán a cabo en Benasque el 27 de enero de 17.00 a 20.00 en el Palacio de los Condes de la Ribagorza, y en Boltaña el 28 de enero de 11.00 a 14.00 en la biblioteca pública. “Queremos destacar que esta iniciativa es a nivel provincial, ya que mucha gente se puede pensar que solo es para la ciudad de Huesca”, destaca Aquilué.s. Por ahora hemos establecido febrero, coincidiendo con el final de este ciclo de 'Visiona' para poder sentarnos a ver qué se ha recopilado y las posibilidades que estos nos ofrece”. En un primer momento plantearon la posibilidad de hacer una exposición en la propia DPH con las imágenes, aunque por ahora el formato web se plantea como la mejor opción para poder mostrar las fotografías de manera rápida. Con este proyecto continúa la voluntad del programa Visiona como iniciativa cultural impulsada por la Diputación Provincial de Huesca con el objetivo de fomentar, apoyar y difundir la creación artística y el pensamiento contemporáneo en torno a la imagen.