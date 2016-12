Clase magistral del guitarrista de Miguel Bosé

La guitarra es para Tolo Pueyo algo así como una extensión de su cuerpo, y eso quiso transmitir este jueves en la clase que impartió en la escuela de música Mumo de Huesca. “Quiero mostrar varios tipos de canciones, todas mías, para que puedan ver mi evolución dentro de la música y llamar así la atención sobre otros estilos y posibilidades”, explicaba este músico oscense, que actualmente trabaja como guitarrista del cantante Miguel Bosé y que antes acompañó a otros artistas como Juanes, Víctor Manuel, Ana Torroja o Amaia Montero.



Una veintena de aficionados a la guitarra pudieron disfrutar de las enseñanzas y sobre todo de las composiciones del artista, que fueron desde el rock hasta el jazz. Entre los asistentes,algunos alumnos de la escuela que acogía la clase maestra. “El público es muy variado, por lo que me quiero centrar en la armonía, ya que eso es común a todos los instrumentos y a todos los estilos”, añadía Tolo Pueyo, que se encontraba en Huesca pasando unos días de vacacione“Siempre me gusta venir a mi ciudad, porque aquí está mi familia y muchos amigos, y si tengo la oportunidad de hacer algo así, pues mejor, ya que me apasiona la música”, destacaba, a pesar de no haberse dedicado nunca a la formación, más allá de impartir algunas clases cuando se trasladó a Madrid. “Entonces sí que di clases con algunos guitarristas profesionales, pero al final me fue imposible compaginarlo y tuve que dejarlo”, relataba.Porque si por algo se caracteriza la vida de Tolo Pueyo es por su ritmo frenético, ya que“El 13 de febrero nos vamos y ya estaremos casi sin descanso hasta verano, cuando empezaremos con conciertos por España”, adelantaba.La visita del guitarrista responde a la voluntad de la escuela de música Mumo de enriquecer el trabajo que se lleva a cabo en sus aulas, como explicaba“Uno de los socios conocía a Tolo Pueyo y sabía que estaba en la ciudad, por lo que nos pareció una gran oportunidad que viniera aquí para poder contar con él en una clase, aprovechando su enorme trayectoria y toda la experiencia en el mundo de la música que tiene”, puntualizaba Rodrigo, que destacaba la voluntad de ofertar la clase tanto para alumnos del centro como a cualquier aficionado a la música. “Inclusode los niños que suelen venir a clase, que no tenían conocimientos de guitarra, pero querían disfrutar de su música”.Entre las próximas actividades programadas desde Mumo, destacan otraen este caso con el guitarrista zaragozano José Luis Arrazola, o la visita de Juanlu García, integrante del grupo, que impartirá una clase de canto.Mumo abrió sus puertas hace dos años, centrándose en la música moderna. “Creemos que en la ciudad de Huesca existe una gran oferta cultural y en formación musical, pero consideramos que todavía había un espacio que podíamos ocupar, ya que el conservatorio o algunas escuelas trabajan con los instrumentos más clásicos, además de los grupos y escuelas de folclore”, cuenta Rodrigo., que se ubica en el número 4 de la calle Fuente del Ibón de la capital oscense.