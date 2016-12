De Huesca a Silicon Valley gracias al revelado de fotos por Whatsapp

Una confusión en el manejo del móvil y toda la galería fotográfica desaparece. Esta situación, tan común como fastidiosa, fue la semilla del proyecto llevado a cabo por dos oscenses, Alba Crivillé y Daniel Amieva, que dio lugar a la empresa Fotolitic. “Mi madre tenía muchas fotos de mi sobrino en su móvil, pero un día, no sabemos cómo, las eliminó todas. Entonces y ante su disgusto, le dije que le revelaría algunas de las que tenía yo, para que pudiera tenerlas ella también en papel y así no se le perdería”, relata Crivillé. Fue entonces cuando la joven descubrió las opciones que ofrece el mercado para revelar las imágenes digitales. “Había varias compañías que se dedicaban a esto, incluso las mismas tiendas de fotografía, pero la mayoría me obligaban a descargarme una aplicación, o pasarlas al ordenador, al correo... No era del todo sencillo”, explica.





Así, su cabeza empezó a pensar qué opciones ofrecía esa situación, y junto a su socio, Daniel Amieva, y “algún tiempo de maduración”, el pasado mes de septiembre nació su empresa, a la que llamaron Fotolic y que se podría considerar una 'start up', es decir una compañía de carácter innovador apoyada en la tecnología. “Nuestra particularidad respecto a otras empresas con servicios similares es que nosotros recibimos las fotografías a través de la aplicación Whatsapp, y nos encargamos de imprimirlas y de remitirlas, llegando siempre al buzón del cliente, no por mensajería, sin tener que recogerlas en Correos ni en ninguna oficina de envíos”, puntualiza Crivillé, que además de dirigir Fotolic, se dedica como autónoma al mundo del marketing y la creación web, en el mismo sector que su socio, que trabaja en una empresa de publicidad de Huesca.



Solo tres meses después de su puesta en marcha, y con más de 3,000 imágenes reveladas y enviadas a toda España, su pequeño negocio se ha convertido en la idea ganadora del concurso que planteó la compañía Platzi, dedicada a la formación on-line en nuevas tecnologías, y en la que participaron más de 300 empresas de España y Latinoamérica. Gracias a su originalidad, la escalabilidad y el potencial del proyecto.



Después de defender a través de una ponencia 'on line' los aspectos técnicos de su compañía y sus opciones de futuro, se alzaron como vencedores de un viaje a Silicon Valley en San Francisco, al parque empresarial en el que se alojan las empresas más punteras en el plano tecnológico. Allí serán presentados en la red de empresas tecnológicas de primer nivel mundial, así como a posibles inversores. “También nos ofrecen un año de monitorización de nuestras acciones, dándonos asesoramiento”, aclara Crivillé.



Este tipo de concursos se ofrecen a aquellos que completan un curso con Platzi, que ofrece formación especialmente en desarrollo web y marketing y que tiene gran arraigo en Sudamérica. "Mi socio es de origen mexicano y conoce sus programas desde hace mucho tiempo. Yo también he realizado algunos cursos, y fue a través de uno para el lanzamiento de empresas 'start up' a través del que nos plantearon la opción de participar en el concurso". En la final se impusieron a una compañía argentina dedicada a la introducción de las nuevas tecnologías en el mundo rural, otra de Colombia con envíos de cajas con productos para parejas o Full Day, de Perú, que ofrece experiencias vacacionales de una única jornada.