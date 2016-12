La plataforma de afectados por el cierre del Sancho Ramírez niega que el cuartel cueste 700.000 € al año

La Plataforma de Afectados por el cierre del Cuartel Sancho Ramírez de Huesca ha negado que el coste anual de la instalación sea de 700.000 euros y, para demostrarlo, propone a la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, que haga públicos los gastos.



EsteGobierno central, al que critica por "" los datos y no interesarse por un tema de ciudad, acatando una decisión técnica con el argumento de que ya estaba tomada.a una pregunta del grupo de, el Ministerio de Defensa prevé ahorraranuales con el cierre del acuartelamientoy el traslado de los efectivos del grupo de transporte a Zaragoza, operación que culminará a finales de este año.a Zaragoza, por lo que las instalaciones del cuartel dejarán de ser necesarias para los intereses del Ejército de Tierra a fecha de 31 de diciembre.Unade 2017, y durante un plazo máximo de tres meses, de llevar a cabo las entregas de material, documentación e instalaciones, de las que dependían más de 300 familias.La portavoz de la plataforma,ha asegurado que el gasto corriente de los efectivos será el mismo operen en el Sancho Ramírez de Huesca o en Zaragoza y ha criticado que la nueva ministra de Defensa "no se ha preocupado" por la repercusión del cierre en la ciudad, para sostener que "se trata de un capricho ya que es el único acuartelamiento en España que se va a cerrar pese al movimiento social".Novo no entiende "por qué se manipulan las cifras de gasto o se intenta convencer alegando cuestiones operativas falsas como que la mayor parte de los traslados son alHa cargado, asimismo, contra los representantes políticos e institucionales en Huesca y Aragón y ha lamentado que "no hayan defendido la ciudad con la fuerza suficiente".