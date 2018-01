“Feliz, alegre o inteligente no tienen femenino ni masculino”

Alegre, independiente, fuerte, feliz o inteligente son algunos de los adjetivos que se incluyen en el estribillo del pegadizo tema que han compuesto en el CRA Alto Gállego y el CEIP Puente Sardas de Sabiñánigo con el fin de fomentar la igualdad en sus aulas. “El proyecto ‘Depende de los dos’ surgió de los profesores de música, Beatriz Serrano y Carlos Álvarez, que plantearon crear una canción propia para festejar el día 8 de marzo, como se hace con la jornada de la Paz”, explica Javier Cortés, uno de los coordinadores de la iniciativa y creador de la letra de la animada canción.

En ella, se repasan diferentes profesiones y actitudes, basándose en que no tienen que existir desigualdades entre hombre y mujeres a la hora de enfrentarse a ellos. “Hemos querido mostrar que los niños cuando son pequeños no tienen ningún tipo de distinción, y es cuando van creciendo cuando se van creando esos roles marcados. La idea es que ellos crezcan y vean que no existen objetivos realmente masculinos ni femeninos”, comenta.

El final del vídeo también incluye un rap, enfocado especialmente a los alumnos más mayores, de 5º y 6º curso. “En esa parte intentamos mandar mensajes cortos, centrados en aspectos como la igualdad de salarios, o en la educación afectivo y sexual”, apunta el profesor.