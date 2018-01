Un calendario de bolsillo para ir más seguro

La Guardia Civil de Huesca se ha apuntado a la moda de repartir calendarios de bolsillo, un formato que quiere utilizar para dar a conocer sus teléfonos de emergencia, ofrecer consejos sobre seguridad en distintos ámbitos y solicitar la colaboración ciudadana, clave en su labor de persecución de los delitos. En total, la Comandancia repartirá 10.000 ejemplares por los colegios, institutos o residencias de mayores, donde suele impartir charlas, así como por las diferentes unidades de la provincia.

La Comandancia ha editado cinco modelos distintos referidos a distintos aspectos de la seguridad: robos en viviendas, violencia de género, seguridad en internet o en la montaña y buenos hábitos con el medio ambiente. Así, en el que primero, recomienda instalar alarmas, cerrar puertas y ventanas con llave, no dar publicidad a la ausencia de la casa o no abrir a desconocidos. También hay uno bajo el lema ‘stop al maltrato’, con consejos como “comparte, habla y pide ayuda”; “aléjate de tu agresor”, “todos podemos denunciar” y “denuncia, no te resignes y no calles”.

En el caso del referido a la seguridad en la montaña, se previene sobre la necesidad de consultar el parte meteorológico, realizar actividades adecuadas a la preparación física de cada uno, dejar dicho donde se va y saber renunciar a una excursión cuando las cosas se complican.