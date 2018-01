La colaboración de los vecinos de Sallent en un incendio evitó que se propagara a otros edificios

El servicio de Protección del Alto Gállego ha tenido que intervenir en el incendio de una vivienda de tres plantas ubicada en el casco antiguo de Sallent de Gállego. El fuego se originó poco antes de las 24.00 de este martes, y aunque las causas no están claras todavía, la hipótesis que se maneja es que se pudo haber iniciado en la chimenea de la vivienda. Los bomberos recibieron el aviso en torno a la media noche y cuando llegaron había fuego generalizado por toda la cubierta. Pero el trabajo realizado previamente por los vecinos de esta localidad del valle de Tena facilitó la posterior labor de los bomberos y de esta manera se evitó que el fuego se extendiera a otros inmuebles.

Las labores de extinción se centraron, sobre todo, en evitar que el fuego se propagase a un edificio colindante de nueva construcción, porque el inmueble donde se originó era más antiguo. Pero ambos edificios compartían cubierta y el fuego afectó, aunque en menor medida, al tejado de al lado. En el momento del suceso se encontraba en el interior de la casa de tres plantas un ocupante, que fue el que detectó el incendió y dio el aviso. Los edificios contiguos son de segunda residencia, y no había nadie. El fuego se dio por controlado a las 4.00 y durante toda la noche ha permanecido un retén de bomberos. Las labores de extinción no fueron fáciles, ya que hubo que desmontar la cubierta de la vivienda. "Lo que arde son los aislantes y desde fuera no llega el agua porque está la pizarra y desde dentro tampoco porque está la madera, por lo que hubo que desmontar", ha explicado Oscar Aguarta, jefe del servicio de Protección Civil. Éste destacó la labor que realizaron tanto los vecinos de Sallent de Gállego, como el personal de la brigada del ayuntamiento, que trabajaron desde un primer momento y "gracias a ellos se evitó la propagación hacia el otro edificio". Ellos realizaron una primera labor de intervención y contención "muy importante".

La vivienda afectada se encuentra en una calle muy estrecha, donde no entra la autoescala ni los vehículos, pero los vecinos de la calle "colaboraron en todo" y permitieron que los bomberos hicieran tendidos de mangueras por un bar y un hotel, para que el agua llegara a la parte de la cubierta afectada. Por ello, Aguarta ha querido recalcar dicha ayuda y agradecer la colaboración prestada, ya que de esta manera "pudimos establecer líneas de protección para los edificios de al lado". Respecto a las causas del fuego, ha apuntado que se podría haber iniciado en la chimenea, "esta es la hipótesis que se baraja", pero se desconoce si por el contacto con la cubierta o por qué.