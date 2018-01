Lluvia y nieve, peligrosa combinación

La lluvia y la nieve no son una buena combinación, y así lo demuestra el alud que el pasado jueves se registró en el pico Salvaguardia, en Benasque, y que unos aficionados recogieron, convirtiéndose en viral en pocas horas. Pero no se trata de un hecho aislado, aunque no siempre haya un teléfono móvil cerca dispuesto a inmortalizar el momento, sino que en los últimos días el centro A Lurte, referencia en el Pirineo en el estudio de la nieve y los aludes, ha registrado una decena de estos. La causa de los deslizamientos es clara, según explica Rocío Hurtado, una de las responsables del centro, que señala a las intensas precipitaciones como factor determinante, acompañadas de las altas temperaturas de las últimas jornadas. “El manto de nieve gana mucho peso con el agua y pierde cohesión, generando este tipo de avalanchas húmedas”, comenta la experta nivóloga.

Además de leer el boletín que informa del riesgo de aludes y en el que no suele haber lugar para la duda de si existe un riesgo real, Hurtado explica que si en el momento de caminar se detecta que un gran hundimiento en una nieve de mala calidad -la denominada como 'pescadería'-, existe en cualquier zona con pendiente la posibilidad de un deslizamiento. La magnitud de este variará entre el nivel 1 (que no puede enterrar a una persona pero sí causarle daños), el nivel 2 (que sí puede enterrar a un individuo), y el nivel 3 (que llegaría a arrastrar un coche, camión o incluso una cabaña de pequeño tamaño). Entre la decena de aludes que se han registrado en los últimos días, Rocío Hurtado explica que hay de todo tipo, incluso dos de tipo tres. “Respecto a las zonas, no hay distinción entre vertientes ni cotas, ya que dependen de las lluvias, y eso llega a todos los lugares igual”, añade.