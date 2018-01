Extinguida la concesión a Endesa de uno de los saltos más importantes del Pirineo

De momento quedarán adscritas a la Confederación Hidrográfica del Ebro todas las infraestructuras, terrenos, obras y bienes del que está considerado como uno de los saltos más importantes del Pirineo, con instalaciones en los municipios de Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan. El organismo de cuenca, en el plazo de seis meses, deberá promover un concurso público para su aprovechamiento, y se le otorga una autorización especial para la gestión durante dos años, “tiempo suficiente para la resolución del concurso de adjudicación”, señala la resolución ministerial.

La reversión llega con 11 años de retraso, ya que se debió ejecutar el 12 de julio de 2007, trascurridos 75 años desde la concesión del aprovechamiento. El Ministerio resuelve que se determinen las consecuencias económicas que ha tenido para el interesado “el exceso en la explotación de la instalación”. La pérdida económica para las arcas públicas se calcula en más de 40 millones de euros, teniendo en cuenta el valor de la producción anual de la central, con 40.000 kilovatios de potencia.

Endesa llegó a solicitar una prórroga en la concesión hasta 2061 como compensación "en especie" por las pérdidas que le generó la no construcción del embalse de Jánovas y los saltos ligados a él. A este respecto, la resolución ministerial indica que “el Estado se reserva las acciones que pudieran corresponderle respecto a su exigencia y eventual compensación” en el caso de Jánovas.

Lafortunada-Cinqueta es la más importante de las centrales del Pirineo revertidas al Estado. La primera fue la de El Pueyo de Jaca (Panticosa), en 2013, y el año pasado le siguieron los aprovechamientos de Campo y Barrosa (Bielsa), cuya explotación asumió la CHE.

La tramitación de reversión de Lafortunada ha sido larga, compleja y plagada de obstáculos. No se inició hasta el 12 de junio de 2012, cinco años después de caducar la concesión. El Ministerio, en una respuesta oficial, responsabilizó del retraso a la Confederación Hidrográfica. Pero el problema no fue solo empezar tarde sino que en 2015 el expediente se dejó caducar, al haber transcurrido 18 meses sin emitir una resolución. No se retomó hasta en enero de 2016.

Los bienes que revierten a la CHE son la presa de Plandescún y los elementos asociados a la misma, la toma de agua, el canal de conducción, la cámara de carga, las tuberías, el edificio de la central, la maquinaria, las instalaciones eléctricas, el parque de transformadores a la intemperie, los accesos a la central, el canal de desagüe, la estación de aforo, las instalaciones compartidas (la edificación de la central es compartida con el salto del Cinca) y otras fincas registradas a nombre de Endesa Generación relacionadas con el salto. El Ministerio insta al actual concesionario a que los entregue “en perfectas condiciones de explotación”, reparando algunos daños detectados, entre ellos unas filtraciones en la presa de Plandescún.

El informe de los servicios jurídicos del Ministerio incluido en la resolución desestima las pretensiones de los ayuntamientos de Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan, donde se ubican las instalaciones, que en sus alegaciones solicitaron la participación en los rendimientos y que la reversión se limitara a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico, correspondiendo a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal.