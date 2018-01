Sijena pide reabrir la causa penal contra Vila y Puig

El Tribunal Supremo podría reabrir la causa penal contra Santi Vila y Lluis Puig, exconsejeros de cultura de la Generalitat, por los presuntos delitos de apropiación indebida de bienes del patrimonio histórico español, prevaricación (en el caso del primero), y desobediencia a la autoridad judicial por incumplir la sentencia que les obligaba a entregar las 97 obras de arte de Sijena. La denuncia la instó el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

El Supremo rechazó su competencia, ya que tras ser cesados en aplicación del articulo 155, ya no eran aforados. Sin embargo, después de las elecciones del 21 de diciembre, Puig vuelve a tener esta consideración, ya que fue elegido diputado. Y aunque Santi Vila no lo es, la causa no se puede dividir entre el alto tribunal y un juzgado ordinario y seguiría contra los dos en la primera instancia.

En un escrito remitido a la Sala de lo Penal del Supremo, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, pide que remita un oficio a la Junta electoral provincial de Gerona para certificar que Luis Puig ha sido proclamado como diputado electo. De esta forma, recuperaría la condición de aforado y podría ser juzgado por el Supremo. “En las recientes elecciones al Parlamento de Cataluña, ha vuelto a recuperar su condición de aforado, en este caso como diputado al Parlamento de Cataluña, y por lo tanto, el Tribunal Supremo debe reabrir la causa contra los dos consejeros, porque, aunque Santi Vila no tenga actualmente la condición de aforado, el fiscal Fidel Cadena ya informó que no se pueden dividir las investigaciones contra uno y otro exconsejero y deben ser juzgados por el mismo tribunal, en este caso, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”, explica Español.