Lambán reprocha a Méndez de Vigo que se posicione “con Cataluña, con la Generalitat y contra Aragón”

El Ministerio de Cultura ha justificado este miércoles la interposición de dos recursos ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia de Huesca del 30 de noviembre que confirmó la ilegalidad de la venta de las 97 piezas del monasterio de Sijena y obligó a restituirlas al monumento. Según un portavoz de Íñigo Méndez de Vigo, que en virtud del artículo 155 tiene la máxima responsabilidad en la consejería de Cultura, la acción judicial emprendida por los servicios jurídicos de la Generalitat cuenta con su beneplácito y la enmarcó “en el respeto a las garantías procesales”. Argumenta que de esta forma se intenta evitar que la Generalitat pudiera ir hasta el Tribunal Constitucional alegando “indefensión” al no permitírsele agotar todas las posibilidades legales. “Nuestro sistema jurídico establece que las partes tienen derecho a agotar las vías procesales. Si no se permitiese dar este paso, se podría recurrir ante el Constitucional, lo cual podría invalidar todo el procedimiento”, han señalado desde el Ministerio de Cultura.

Los recursos, uno de casación y otro extraordinario por infracción procesal, se formalizarán el jueves, 4 de enero, según confirmaron las mismas fuentes. El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, asegura que se trata de una vía extraordinaria con muy pocas posibilidades de prosperar.

El pasado día 22, el ministro ordenó a los servicios jurídicos de la Generalitat la retirada de otros dos recursos presentados contra la orden judicial de entrega de las 44 obras de Sijena del Museo de Lérida el 11 de diciembre. Según el portavoz ministerial, no supone una contradicción con la autorización dada ahora, ya que aquellos se interponían sobre una decisión ya ejecutada, como era el traslado de los bienes al monasterio. “Esto no tienen que ver con las garantías procesales y además no contaban con la autorización previa del ministro”.

Ante estos hechos, el presidente del Gobierno de Aragón ha mostrado una vez más su malestar con la actitud de Méndez de Vigo. En su opinión, para una Comunidad autónoma “que ha acreditado su lealtad constitucional de una manera ejemplar como es Aragón”, resulta “desalentador” que el Gobierno de España “se haya posicionado desde siempre con Cataluña, con la Generalitat, y contra Aragón” y que “ni siquiera haya sido neutral”. Ha añadido que perfectamente podría haberse ahorrado este último recurso de casación ante el Supremo, “y sin embargo persiste en esa actitud de posicionarse al lado de la Generalitat de Cataluña contra Aragón”. Ha reprochado al Gobierno de España que, en este caso, “más que actuar como el gobierno de todos, está actuando como gobierno de una parte de España contra otra parte de España”