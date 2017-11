Más de 300 personas secundan la marcha desde El Tormillo y Barbastro hasta Berbegal para reclamar la devolución de los bienes

Los asistentes a la concentración también hicieron extensiva la reivindicación a todos los bienes de las parroquias altoaragonesas que se encuentran en Lérida: las 112 obras del Obispado de Barbastro-Monzón y las de la diócesis de Huesca de las parroquias de Berbegal (el frontal románico de San Salvador del siglo XIII) y Peralta de Alcofea (dos tablas del siglo XV) así como la antigua portada de la iglesia románica de El Tormillo, que jalona la entrada de la iglesia de San Martín.

Una jota de protesta

Ha sido una protesta cargada de emotividad, como se pudo comprobar con la jota protesta de Javier Badules, y que reunió sobre todo a vecinos de Los Monegros que caminaron desde El Tormillo hasta Berbegal, junto a los de Peralta de Alcolfea. Mientras que desde Barbastro salió un grupo de cerca de 80 caminantes vinculados a Sijena Sí y a Montañeros de Aragón con dirección a Berbegal. Significativa fue la presencia de los Andarines de Zaragoza, que también salieron desde El Tormillo.

Ha sido una jornada de reivindicación histórica y festiva, en la que no ha faltado la música de los Gaiteros de Sariñena o de la Asociación de Amigos de la Guitarra del Alto Aragón, que interpretaron el himno de Sijena Sí con una plaza entregada a la causa.

Tras la llegada de todos los caminantes a Berbegal, sobre las 13.30, comenzó el acto reivindicativo, conducido por el periodista de Radio Sariñena, Fernando Herce, y en el que intervinieron los alcaldes de las localidades que reclaman la devolución de los bienes, Berbegal, Peralta de Alcofea, El Tormillo y Villanueva de Sijena, y el portavoz de la plataforma Sijena Sí, Juan Izuel. Después, se ha leído un manifiesto con la intervención de representantes de varias formaciones políticas: diputados del PP y Ciudadanos, concejales del PSOE, militantes de CHA…

A pesar de las ausencias de algunos grupos en este acto, desde Sijena Sí indicaron que todos los partidos políticos aragoneses respaldan la causa de la devolución de los bienes. "No estamos aquí por una agenda ideológica concreta, sino para defender como ciudadanos, unidos, lo que creemos que es justo", rezaba el manifiesto. Ese fue un mensaje muchas veces repetido, al igual que el de "no se trata de un enfrentamiento entre comunidades hermanas". "Es simple y llanamente un problema de derechos. Queremos una buena vecindad, basada en el respeto y la consideración mutuos que nace la justicia", continuaba el documento.

Apoyo al obispado

En la alocución también se ha dado apoyo al Obispado de Barbastro -Monzón y se ha transmitido un mensaje para el obispo de Lérida: "Sálgase del consorcio del Museo de Lérida. Nada le obliga a permanecer en él". Al ministro de Cultura Méndez de Vigo, ahora también responsable de la Consejería de Cultura de la Generalitat, se le solicitó que cumpla cuánto antes la orden judicial de Huesca para devolver esas 44 piezas: "Desde aquí le recordamos lo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo el pasado 26 de junio, que Cataluña debe acatar la orden de devolver los bienes de Sijena".

La concentración ha culminado con la interpretación de varios himnos y la pegada de fotografías de las 44 piezas de Sijena, las de Berbegal y Peralta así como buena parte de las 112 de las parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón en un frontal junto a la colegiata.

El alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, al igual que muchos asistentes, se ha mostrado optimista respecto a que las piezas regresen pronto al monasterio. "El juez de Huesca dictó una providencia el día 15 y no ha dudado en decir que mandará a la policía a buscar los bienes si estos no regresan, dijo el primer edil. "No creo que intervenga ya ni el ministro ni nadie. Me fío más de las palabras del juez que las del ministro y aunque no sea el titular, veo que un juez muy decidido", ha afirmado optimista Salillas.