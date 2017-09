'El Héroe de la Felicidad' llega a Huesca, tras recorrer 250 kilómetros que se convertirán en juguetes

La iniciativa, abanderada por el actor y presentador Raúl Gómez, ‘Maraton Man’, tiene como objetivo conseguir 20.000 juguetes para la infancia gracias a los entrenamientos solidarios de miles de usuarios por todo el ámbito nacional.

Este lunes, ‘El Héroe de la Felicidad’ entra en la provincia de Huesca y pasará por Binéfar y Ayerbe en dos días, después de que conseguido ya 250 juguetes desde su salida el pasado día 1 de septiembre. Después seguirá avanzando kilómetros hasta llegar a la mítica plaza del Obradoiro en Santiago

Moreno afirma que “desde que me enteré del objetivo de Euromaster y Cruz Roja con esta iniciativa me puse a entrenar. Después de 20 años sin coger la bicicleta será duro, pero las piernas cada vez van mejor y mis nietos me dan muchas fuerzas. Hago esto por todos los niños y niñas que no tienen un juguete”.

Tanto en la web como en las redes sociales de Euromaster se podrá seguir un diario de ruta con el que Fernando contará sus sensaciones y anécdotas de cada etapa.