Ternera de raza pirenaica y mucho más en la Expoferia del Sobrarbe

La feria sirve para la promoción de la ternera de raza pirenaica con almuerzos y una subasta gastronómica. Es una edición de récord ya que para dar cabida a las solicitudes presentadas por los 115 expositores españoles y franceses presentes han tenido que ampliar el espacio expositivo al parquin exterior del Castillo.

También se darán a conocer los productos agroalimentarios que se generan en Sobrarbe. El alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, destaca que de hecho esta cita fue el germen de la ley de venta de productos agrícolas en Aragón que se ha presentado en la mañana del sábado en la Torre del Homenaje y que viene a paliar "un déficit que teníamos respecto a otras comunidades autónomas y a otros países".

La feria también sirve de puesta de largo para el proyecto ‘Sobrarbe Agrodiverso y Sostenible’, que con un presupuesto de unos 70.000 euros busca promover alternativas en el cultivo de manzanos y productos hortícolas. Además, se seguirá promocionando ‘Sobrarbe Autóctono y Sostenible’, que con 60.000 euros trabaja en la recuperación de razas autóctonas intentando generar en los consumidores una demanda de estos productos.

La feria incluye, entre otras muchas cosas, una exposición de ganado con un concurso comarcal, demostraciones de productos artesanales, un taller de teatro, pasacalles, un campeonato de aserrado de troncos o el programa Biodiver con actividades medioambientales promovidas por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Este sábado y domingo se celebra jornadas de puertas abiertas en el Ecomuseo de Aínsa, también sede de la iniciativa Pirineos Bird Center, y se imparten dos talleres, uno dirigido al público infantil sobre ‘Biodiversidad y Red Natura 2000’, en el castillo de Aínsa y otro de ‘Identificación de mariposas diurnas y nocturnas’, en el Ecomuseo. El investigador del CITA-Gobierno de Aragón Alberto Bernués pronuncia una conferencia sobre ‘Ganadería de montaña: beneficio ambiental, económico y social’. Estas actividades se enmarcan en el programa Biodiver, subvencionado en un 80% por la Diputación Provincial de Huesca.

Por otra parte, en el puesto de Cruz Roja Sobrarbe, a lo largo de este sábado y dentro de la iniciativa ‘Comidas del mundo’ se servirán platos de vecinos de la comarca originarios de 16 países. En horario matinal, se podrán degustar delicias de Francia (Pistou), Finlandia (Lihapullat), Inglaterra (Lemon marine pie, Treacle top) y Escocia (Haggis and short bread) y por la tarde les tocará el turno a México (Guacamole, Frijoles refritos), Rumanía (Sarmarle-Rollitos) y Cuba (Moros y cristianos). El viernes fueron Inglaterra (Apple and rhubarl crumble), Escocia (Haggis and short bread) y Alemania (Kaesekuchen). Es la primera actividad que la ONG promueve dentro del Programa de Interculturalidad, apoyado por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, al que se sumarán otras iniciativas en los próximos meses.

Ley de venta directa de los productos agroalimentarios de Aragón

Enrique Pueyo ha agradecido públicamente el apoyo prestado desde la consejería que preside Joaquín Olona en casos como la Ley de venta directa de los productos agroalimentarios de Aragón, “ley sobre la que ya trabajaban en la consejería y que ante la propuesta de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe dio un espaldarazo para que se presentara en las Cortes de Aragón y se aprobara el pasado 28 de junio”. Pueyo, que es diputado autonómico, fue el ponente en las Cortes de esta norma.

El consejero destacó en la inauguración el talante emprendedor e innovador de la comarca de Sobrarbe y auguró un futuro de progreso para Aínsa y el resto de este territorio. En su visita al recinto ferial, el consejero no dejó de acercarse al Ecomuseo para ver al ejemplar de quebrantahuesos que allí se aloja desde el pasado mes de agosto, rapaz que fue cedida por el Gobierno de Aragón a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, ONG que Olona elogió por su trabajo en el proyecto de recuperación de este especie. “Sin duda, este ha sido un proyecto de éxito en materia de biodiversidad. Hay pocos como éste en España e incluso en Europa. Me parece muy oportuno que ahora en Aínsa se pueda observar de cerca un ejemplar”.

Olona se refirió a la recién aprobada Ley de Venta Local de Productos Agroalimentarios, elaborada por su departamento con el objetivo de aumentar el valor de los alimentos producidos por los propios agricultores y ganaderos y su contribución a las economías familiares. “Es una ley pensada para entornos como el de Aínsa, en los que debemos aprovechar toda su capacidad turística y de atracción de visitantes para obtener de la actividad agraria una renta mayor”, señaló.

Solo de esta manera, añadió, es posible rentabilizar unas explotaciones agrarias que en la comarca del Sobrarbe tienen una dimensión económica muy inferior a la media (la más baja junto con el Maestrazgo turolense).

El consejero calificó el entorno sobrarbense como de “muy alta calidad natural” y se mostró partidario de seguir trabajando como hasta ahora: “buscando también una muy alta calidad de las producciones agrarias y de los servicios turísticos y culturales”. En esta línea, recalcó que la evolución es positiva, favorable y muy esperanzadora de cara al futuro.

Se refirió también a otras iniciativas gubernamentales que servirán sin ninguna duda para reforzar esta dinámica de progreso. Entre ellas, la próxima celebración del centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el inminente Congreso de Reservas de la Biosfera Españolas.