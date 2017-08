¿Qué hacer si el granizo te sorprende en la tienda de campaña?

"Ha sido la tormenta veraniega de granizo más fuerte de los últimos 14 años". Así recuerda Joan María Vendrell, uno de los siete guardas del refugio de Góriz (Huesca), la noche del pasado sábado, cuando una gran tormenta de granizo fulminó cinco de las seis tiendas que cada verano dan cobijo a estos montañeros en las altas cumbres del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido.

"Llevamos aquí 14 años durmiendo en tiendas de campaña, pero una tormenta así -con un grano tan gordo- no es habitual. Nos quedamos sin nuestra casa de verano por así decirlo, y aunque no hubo incidentes ni nadie resultó herido, nos tuvimos que refugiar, valga la redundancia, en el propio refugio, en el cual no tenemos sitio porque estamos trabajando siete", relata Vendrell.

En el refugio hay capacidad para que duerman 72 personas y un guarda. Los otros seis trabajadores dormían hasta ahora en las seis tiendas que quedaron destrozadas por el granizo el pasado fin de semana y, según relatan, no fueron los únicos en verse sorprendidos por la intensidad del temporal. "Había otras tiendas montadas aparte de las nuestras, de clientes a los que se permite la pernocta (que no la acampada), que también sufrieron percances. En total, entre trabajadores y clientes, acabamos 20 personas con tiendas que no resistieron las inclemencias meteorológicas", relata este guarda.