El Festival Vino Somontano cierra una exitosa y multitudinaria edición

La Muestra Gastronómica sigue siendo la estrella y la esencia de este festival. Desde su cambio de ubicación al recinto ferial, se ha ganado en metros -13.500 m2-, se han mejorado las infraestructuras y los servicios y se ha ganado en atractivo con la decoración lumínica y los motivos alusivos a la cultura del vino.

Bandas de rock, blues, swing y jazz se encargan de amenizar cada noche, mientras miles de personas degustan las propuestas gastronómicas ofrecidas por 24 establecimientos, y catan las 80 referencias de vinos de las 32 bodegas de la D.O. Somontano.

En la jornada del jueves se sirvieron más de 17.000 vinos y tapas, el viernes más de 21.000 y anoche más de 19.000 vinos y tapas. Anoche ni la lluvia que cayó durante unos minutos, impidió el buen ambiente de un sábado noche estival.

El Festival sin duda es la mejor carta de presentación de una ciudad que ha convertido al sector vitivinícola en uno de los ejes principales de su desarrollo y promoción. Así lo ve el alcalde de Barbastro y presidente de la Ruta Vino Somontano, Antonio Cosculluela: “El Ayuntamiento ha estado siempre implicado desde el principio. Hay que agradecer a la D.O. el empeño, dedicación y el esfuerzo que hacen para desarrollar este evento que supone la promoción de la ciudad y de nuestros vinos. El sector vitivinícola desde el punto de vista económico es importantísimo en nuestra ciudad. Nos permite además degustar y dar a conocer la rica cocina que tenemos en el Somontano y también visibiliza la oferta turística de la comarca y de nuestra provincia. Aquí se habla catalán, francés, inglés… vienen personas de nuestra región y país y de países vecinos”.

El impacto económico del Festival del Vino es evidente. En la Muestra Gastronómica trabajan un centenar de personas, a los que hay que añadir el personal propio o contratado para esta cita de los establecimientos hosteleros participantes.

Desde hace días ya no quedaban plazas hosteleras para este fin de semana en la ciudad del Vero, según informaban desde la D.O. Somontano. El ambiente en las calles también se palpa con bares y terrazas llenos. Además los escaparates de la ciudad del Vero están adornados con motivos alusivos al festival y a su mascota, el pez Monti. El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Barbastro han organizado un concurso para valorar la mejor propuesta de escaparate y la victoria ha ido a parar a mercería Nácar, y dos accésits para Me lo dijo Kate y otro a Copir.

Turismo internacional y nacional

Mucho turista internacional se puede apreciar en este evento, al igual que visitantes llegados de varios puntos de España, como es el caso de la actriz asturiana Eliana Sánchez que dio vida a la reina Mariana de Austria en la popular serie de TVE Águila Roja y que llegaba por primera vez al Festival Vino Somontano acompañada por su amiga la barbastrense María Ángeles Naval, profesora de Literatura en la Universidad de Zaragoza y responsable de los premios literarios de Barbastro. “Es la primera vez que vengo al Festival pero no la primera vez que he venido al Somontano. Me gusta la gente de Aragón, el vino está muy rico, el paisaje es hermoso. Creo que reúne un montón de cosas muy interesantes, desde gastronomía, deportes de montaña y una naturaleza increíble. En la Muestra estoy comiendo y bebiendo muy bien, algo que ya esperaba”, señala Eliana.

Gastronomía de altura

La Muestra Gastronómica acoge desde hace cuatro años un concurso de tapas, promovido por la sociedad turística TuHuesca y la Denominación de Origen Somontano, buscando la excelencia culinaria entre todos los platos que se sirven estos días. Trece tapas han optado a los tres reconocimientos del concurso: premio a la “mejor tapa”, mención especial a la “mejor tapa apta para celíacos” y premio a la “tapa más popular”.

El jurado profesional que ha decidido los premios en las dos primeras categorías citadas ha estado formado por los periodistas gastronómicos José Miguel Urtasun, Arturo Gastón, Enric Ribera; el Presidente en funciones de TuHuesca, Roberto Pac y el Director Gerente de TuHuesca, Fernando Blasco; la Presidenta de la Asociación de Celíacos de Aragón, Mª Carmen Tricas y la Presidenta de la Denominación de Origen Somontano, Raquel Latre y presidido por el director del Diario del Alto Aragón y miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía, Javier García Antón.

El premio a la “mejor tapa” ha sido concedido al postre “Rosa y blanco” de Pastelería Iris de Barbastro (Huesca), establecimiento que el año pasado obtuvo el premio la “mejor tapa apta para celíacos” y en 2015 su postre recibió una mención especial. La tapa premiada como la mejor de esta edición no contiene gluten por lo que pueden comerla también los celíacos. En la misma categoría el Jurado ha querido reconocer con un accésit la tapa “meloso de bacalao y aceitunas con gazpacho de chilindrón” del restaurante Flor de Barbastro quien el año pasado obtuvo el premio a la “mejor tapa” y en 2015, la mención especial “mejor tapa apta para celíacos”.

Mientras tanto y por cuarto año consecutivo, el restaurante Tres Caminos de El Grado ha sido el establecimiento ganador en la categoría “tapa más popular” con su “champiñón relleno de jamón y queso con cama de boniato”. Esta tapa supone el reconocimiento del público quien durante las dos primeras noches del Festival ha degustado las tapas de la Muestra Gastronómica y la ha votado como su favorita.

El concurso otorga una mención especial a la “mejor tapa apta para celíacos” desde su segunda edición. Este año, “la burreta de Barbastro” cargada con sobradada de latón de Embutidos Artesanos Melsa de Graus ha sido la vencedora.

El adelantar un día la celebración del concurso respecto a las ediciones anteriores permite que los miles de asistentes a la Muestra puedan disfrutar de las tapas ganadoras durante las dos últimas noches del Festival Vino Somontano además de degustar el resto de las presentadas al concurso, altamente valoradas por el Jurado, y todas las demás preparadas por los veintitrés establecimientos de la Muestra del Vino Somontano.

Desde el sector hostelero de la provincia se valora notablemente un evento enogastronómico como el de Barbastro. Rafa Abadía, de Las Torres de Huesca, restaurante con estrella Michelín, acude desde hace cuatro años a la Muestra Gastronómica y ha ganado este concurso en sus dos primeras ediciones. Para su restaurante, estar en el Festival Vino Somontano “es un lujo y un honor. Se le da un giro a las tapas y es espectacular estar aquí en Barbastro. Esto es la bomba, con picos de entre 12.000 o 15.000 personas que pasan cada día. A nivel de Aragón es lo mejor que se está haciendo a nivel de festival de vino, gastronomía y música, y a nivel de España es uno de los mejores. Cada vez coge más auge y viene más la gente, Toda la provincia está aquí y para los hosteleros es una carta de presentación impresionante”.

Yllana repasa sus 25 años

Pero no todo es comer y beber en el Festival Vino Somontano. La parte más artística –al margen de las actuaciones musicales de la Muestra Gastronómica- se celebra en el Centro de Congresos. El jueves, el mago Jorge Luengo ofreció su espectáculo ‘En Sueños’, el viernes el musical ‘We love Queen’ colgó el cartel de no hay entradas, y anoche Tete Delgado y Gabino Diego hicieron sonreir al auditorio en las dos sesiones de su comedia ‘El Intercambio’.

Esta noche a las 23.00 la compañía Yllana, con su humor gamberro y clown, bajará el telón con un montaje en el que recopila las mejores piezas de sus 25 años. Yllana ya ha pasado por este Festival y seguro que no dejará indiferente.

Catas y maridaje

No podían faltar en el Festival Vino las sesiones de catas que ofrece la empresa Enodestino con atractivas propuestas como talleres creativos para elaborar tapas, una cata de flores comestibles, una cata panorámica desde el monasterio del Pueyo con todo el Somontano a sus pies, o la cata de los vinos más especiales que se celebra hoy a las 18.00 en la sede del Consejo Regulador de la D.O. Somontano.