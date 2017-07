Satisfacción de las entidades culturales leridanas por la "firmeza" de Cataluña de no entregar las piezas

El portavoz de la plataforma de entidades culturales de Lérida, Xavier Quinquillà, ha mostrado este martes su satisfacción por la "firmeza" del Govern catalán en su negativa a retornar a su lugar de origen las 44 obras de arte del Museo de Lérida originarias del Monasterio de Sijena.

Sobre las declaraciones de la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, asegurando que si la Generalitat no comunica este martes su plan de retorno de los 44 bienes lo pondrán este miércoles en conocimiento de la justicia y pedirán autorización para entrar en el Museo de Lérida para incautar los bienes el lunes, Quinquillà ha considerado legítima la petición pero ha remarcado que "lo sustancial es que la Generalitat no las entregará". "Lo importante es que la Generalitat no atenderá este requerimiento, como plataforma nuestra valoración es positiva, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en el Juzgado de Huesca", ha señalado.