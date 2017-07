El Gobierno catalán asegura que "no tiene la propiedad de los bienes"

El consejero catalán de la Presidencia y portavoz del gobierno de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, ha afirmado este martes que "no se dan los requisitos ni jurídicos ni físicos idóneos para que haya que proceder con la entrega" a Aragón de los bienes del monasterio de Sijena que permanecen en Cataluña.

Así ha reaccionado Turull después de que el juzgado número 1 de Huesca haya desestimado el recurso de reposición presentado por la Generalitat, que alegaba que era inejecutable la sentencia que obliga a la devolución de los 44 bienes del monasterio de Sijena que permanecen en el Museo de Lérida, cuyo plazo expira el 31 de julio.

El Gobierno catalán considera que "no procede hacer esta entrega en este momento", ya que, por un lado, "los expertos en patrimonio" han advertido de que "los sitios adonde habría que entregar" los bienes "no reúnen los requisitos y condiciones físicas idóneas" y, además, "no se pueden separar estas piezas".