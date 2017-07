Un oso ataca un rebaño de ovejas en la Ribagorza

Un oso ha atacado a un rebaño y ha matado a una oveja cerca de San Martín de Veri, en el municipio de Bisaurri. Es la primera acción de este tipo que se conoce este año, atribuida a Sarousse, una hembra nacida en Eslovenia en 1999 que tiene su área de campeo en la Ribagorza. Fue liberada en Francia pero se trasladó a la vertiente sur y se instaló en el macizo del Turbón, donde todo los años causa la muerte de algún animal.

El suceso se produjo el domingo, aunque no ha sido hasta este lunes al mediodía cuando el ganadero ha descubierto el cuerpo de la res, devorado por la fiera. El afectado, José Antonio Bruned, ha explicado que debió ocurrir el domingo por la tarde, cuando iba con el rebaño por una zona boscosa, en la que se dispersaron las reses. El lunes por la mañana ha vuelto a buscar parte del cercado eléctrico con que protege el rebaño y ha observado un movimiento extraño del perro mastín. “El perro ha marcado el rastro y yo he visto algo saltar y me he alarmado”, ha comentado. Al seguir al mastín se ha encontrado con el cuerpo de la oveja. “He llamado a los técnicos del Gobierno de Aragón y me han dicho que era el oso”, por el pelo y las heces encontradas en la zona.

Bruned se queja de que les hayan quitado todas las ayudas que tenían, la última la que servía para contratar un pastor que permitía reforzar la vigilancia durante los meses de verano, cuando los rebaños estaban en los pastor de alta montaña. “El oso no se acercaba tanto porque no las dejábamos nunca solas”. Casi cada año, su ganado sufre un ataque de oso, por eso pide una reunión con la administración “para ver cómo podemos evitar que se repita”.