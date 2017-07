Cuatro rescates más a lo largo del fin de semana en el Pirineo

A lo largo de este fin de semana se han llevado a cabo cinco rescates en diferentes puntos de la provincia de Huesca. A las 7.45 de este domingo, el Greim de Benasque ha acudido, con el helicóptero de la Guardia Civil con base en esta localidad del Pirineo y un médico del 061, hasta el refugio de la Renclusa, desde donde avisaron de que una senderista no podía bajar por sus propios medios debido a un fuerte dolor de rodilla. Fue evacuada en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque y trasladada hasta el centro médico de Benasque para una valoración más detallada de la lesión. Era una mujer de 41 años, vecina de Vitoria.

El sábado, desde este mismo refugio se avisó al Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil de Benasque para comunicar que un montañero que descendía del Aneto por la zona de La Ball de Barrancs (Parque Natural Posets Maladeta) se había resbalado y lesionado el tobillo, por lo que no podía continuar la marcha. El helicóptero de la Benemérita que durante el verano tiene su base en esta población de la Ribagorza, sobrevoló el lugar y localizó a dos personas que pedían auxilio. El aparato pudo acercarse hasta ellos con dificultad y los especialistas decidieron subirlos directamente a él para trasladarlos hasta la helisuperficie de Benasque, donde el médico del 061 inmovilizó el pie. Los montañeros eran dos franceses de 25 y 27 años.

A última hora de la tarde del sábado (20.05), el 112 avisó a la central de la Guardia Civil de que dos personas de origen belga, un hombre y una mujer de 54 y 56 años, que hacían senderismo por las proximidades del pueblo de Lanuza, se extraviaron tras despistarse y perder la ruta. Trataron de encontrarla durante dos horas, pero al ver que no podían y sentirse ya muy fatigados solicitaron ayuda. Para comunicarse con ellos fue necesaria la colaboración de un traductor. Hasta el lugar indicado se desplazaron especialistas de Panticosa en vehículo. Fueron por una pista forestal hacía la zona de Mallata de Portiello (de Sallent de Gallego), donde dijeron que estaban los senderistas. Fueron localizados hacia las 22.00 en perfecto estado pero con síntomas de fatiga. Como no precisaban asistencia médica, la Guardia Civil los llevó en hasta su vehículo particular.